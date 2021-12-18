إنهاء إجراءات شحن 200 ألف جرعة لقاحات كورونا مهداة إلى مصر من المجر

جدة - نرمين السيد - صرح السفير محمد الشناوي، سفير جمهورية مصر العربية فى المجر، أن السفارة المصرية فى بودابست قد أتمت يوم 17 ديسمبر 2021 عملية شحن 200 ألف جرعة من لقاح استرازينيكا المضاد لفيروس الكورونا من مطار بودابست إلى مطار القاهرة الدولى.





أضاف الشناوى أن تلك الجرعات مهداة من المجر إلى مصر، وأن ذلك يأتى فى إطار العلاقات الثنائية المميزة بين البلدين والزخم القائم فى هذا الصدد على إثر الزيارة الناجحة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى المجر فى أكتوبر 2021. وأوضح الشناوى أن إجمالى عدد لقاحات الكورونا التى أهدتها المجر إلى مصر مؤخرا قد بلغ 450 ألف جرعة من لقاح أسترازينيكا.

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