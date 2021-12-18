شرايين التنمية.. مشروع تطوير طريق الصعيد الصحراوى الغربى (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وقالت الوزارة، إنه يبلغ طول الطريق بالكامل 1155كم وذلك فى المسافة من القاهرة حتى أرقين وهو جزء من القاهرة كيب تاون الذى يبلغ طوله 10228 كم.

وتمتد المرحلة الأولى التى تم الانتهاء منها من القاهرة حتى المنيا بطول 230 كم، حيث تم التطوير ليصبح 5-6 حارات فى كل اتجاه، ويشمل 3 حارات للطريق الرئيسى بعرض رصف 12 مترا، وإنشاء طريق للشاحنات 3 حارات أسفلتى لاتجاه المنيا بعرض رصف 11 مترا و2 حارة خرسانى لاتجاه القاهرة بعرض رصف 9 أمتار، ويشمل عدد 21 عملا صناعيا (5 كبارى + 16 نفقا).

ويعتبر أحد قطاعات طريق القاهرة كيب تاون للربط مع أفريقيا، وأنه نتيجة الحمولات المرتفعة لعربات النقل الثقيل لنقل الرخام والمواد المحجرية فى اتجاه من المنيا إلى القاهرة وتأثير ذلك على طبقات الرصف تم تنفيذ هذا الاتجاه بالرصف الخرسانى تم تنفيذ بوابات سيطرة أمنية وتجهيزها بكاميرات مراقبة وشاشات إلكترونية كمرحلة أولى من تعميم نظام ITS على الطرق و بتصميم معمارى يمثل الحضارة المصرية.