أمطار خفيفة وبرودة.. الأرصاد تكشف حالة طقس اليوم ودرجات الحرارة

جدة - نرمين السيد - توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم السبت، نهارا طقس معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد، مائل للبرودة على السواحل الشمالية الغربية، مائل للدفئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، ويسود ليلا طقس بارد فى أول الليل شديد البرودة فى آخره على كافة الأنحاء، يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء.





أمطار ورياح مثيرة للرمال وتوقع الخبراء أمطارا خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث 30% على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا على فترات متقطعة، ونشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة وشمال الصعيد على فترات متقطعة، وتكون حالة البحر المتوسط معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف المتر والرياح السطحية جنوبية غربية، وتكون حالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية. درجات الحرارة وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر: العظمى الصغرى القاهرة 19 10 الإسكندرية 18 11 وادى النطرون 18 11 طنطا 18 10 شبين الكوم 19 10 دمنهور 18 11 بلطيم 18 11 مطروح 18 10 السلوم 16 11 سيوة 16 05 بورسعيد 19 11 دمياط 19 11 الزقازيق 19 11 المنصورة 18 11 الإسماعيلية 18 11 السويس 18 12 العريش 19 12 رفح 19 12 رأس سدر 18 13 نخل 17 07 نويبع 19 17 طابا 18 12 كاترين 12 06 الطور 19 14 شرم الشيخ 21 15 الغردقة 21 15 مرسى علم 22 15 الفيوم 19 08 بنى سويف 19 08 المنيا 19 07 أسيوط 18 06 سوهاج 20 07 قنا 21 10 الأقصر 20 10 أسوان 21 11 إدفو 21 11 أبو سمبل 21 11 الوادى الجديد 20 09 الشلاتين 28 12 أبو رماد 28 14 حلايب 27 13 رأس حدربة 27 14

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