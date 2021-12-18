عرض حكاية «حلوة اللقطة» من مسلسل نصيبي وقسمتك اليوم

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تُعرض رابع حكايات الموسم الرابع من مسلسل «نصيبي وقسمتك» باسم «حلوة اللقطة» بدءًا من اليوم السبت الموافق 18 ديسمبر.

دوت الخليج يرصد مواعيد عرض حكاية «حلوة اللقطة» بطولة هاني عادل.

أبطال حكاية «حلوة اللقطة»

حكاية «حلوة اللقطة» من بطولة هاني عادل، ميرنا نور الدين، عصام السقا، حمزة العيلي، توني ماهر، جيلان علاء، مصطفي هريدي، تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج عصام نصار.

تبدأ قناة «ON» في عرض الحكاية من السبت وحتى الأربعاء في تمام الساعة 8 مساءً، 2 صباحًا، 1 ظهرًا.

فيما تُعرض على «قناة ON دراما» 10 مساءً، 5 صباحًا، 10 صباحًا، 4 عصرًا.

الحكاية الأولى من مسلسل «نصيبي وقسمتك 4»

وعُرضت مؤخرًا الحدوتة الأولى من المسلسل والتى تحمل اسم «النظارة البيضاء»، بطولة أمير المصرى، كارولين خليل، أحمد صيام، وأحمد حلاوة ومصطفى أبو سريع، وسماء إبراهيم، وإخراج عصام نصار، وتدور أحداث القصة في إطار درامي تشويقي .

كما عُرضت حكاية «غرام بانتظام» بطولة شريف سلامة، و «أوضة وصالة» بطولة أحمد عبد العزيز ورشوان توفيق.

واعتمد الجزأ الرابع من مسلسل الحكايات القصيرة «نصيبي وقسمتك» على الحكايات التي تخص الرجال، عكس الأجزاء السابقة التي اهتمت بشكل كبير بمشاكل الفتيات والسيدات داخل مجتمعاتنا.

مسلسل نصيبي وقسمتك

وشارك في بطولة الأجزاء الثلاثة الماضية، عدد كبير من الفنانين ونجوم الدراما المصرية والعربية، منهم «شيري عادل، وهاني سلامة، وبسمة ومي سليم وهيدي كرم وكريم قاسم وهنا شيحا وأحمد فلوكس وأحمد جمال سعيد وأحمد صلاح حسني وأحمد مجدى وإيهاب فهمي».