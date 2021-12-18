اليوم..عرض حكاية «حلوة اللقطة» من مسلسل «نصيبي وقستمك»..تعرف على المواعيد والقنوات الناقلة

/666667/اليومعرض-حكاية-حلوة-اللقطة-من-مسلسل-نصيبي-وقستمكتعرف-على-المواعيد-والقنوات-الناقلة

تستعد قناة on لعرض رابع حكايات الموسم الرابع من مسلسل «نصيبي وقسمتك» باسم «حلوة اللقطة» بدءًا من اليوم السبت الموافق 18 ديسمبر.

تحيا مصريرصد مواعيد عرض مسلسل حلو اللقطة والقنوات الناقلة

أبطال حكاية «حلوة اللقطة»

تعد حكاية «حلوة اللقطة» من بطولة هاني عادل، ميرنا نور الدين، عصام السقا، حمزة العيلي، توني ماهر، جيلان علاء، مصطفي هريدي، تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج عصام نصار.

مواعيد عرض حكاية حلو اللقطة

ويعرض المسلسل من السبت إلى الأربعاء عبر قناة «ON» الساعة 8 مساءً، على أن يعاد في الساعة 2 صباحا و1 ظهرًا، كما يعرض على قناة «ON دراما» في تمام الساعة 10 مساءً، ويعاد 5 صباحًا، 10 صباحا و 4 عصرًا.

فيما يذاع عبر قناة «MBC1» من الأحد إلى الخميس 4 عصرًا، 3 صباحًا، 8 صباحًا..

الحكاية الأولى من مسلسل «نصيبي وقسمتك 4»

وعُرضت مؤخرًا الحدوتة الأولى من المسلسل والتى تحمل اسم «النظارة البيضاء»، بطولة أمير المصرى، كارولين خليل، أحمد صيام، وأحمد حلاوة ومصطفى أبو سريع، وسماء إبراهيم، وإخراج عصام نصار، وتدور أحداث القصة في إطار درامي تشويقي .

كما عُرضت حكاية «غرام بانتظام» بطولة شريف سلامة، و «أوضة وصالة» بطولة أحمد عبد العزيز ورشوان توفيق.

واعتمد الجزأ الرابع من مسلسل الحكايات القصيرة «نصيبي وقسمتك» على الحكايات التي تخص الرجال، عكس الأجزاء السابقة التي اهتمت بشكل كبير بمشاكل الفتيات والسيدات داخل مجتمعاتنا.

مسلسل نصيبي وقسمتك

وشارك في بطولة الأجزاء الثلاثة الماضية، عدد كبير من الفنانين ونجوم الدراما المصرية والعربية، منهم «شيري عادل، وهاني سلامة، وبسمة ومي سليم وهيدي كرم وكريم قاسم وهنا شيحا وأحمد فلوكس وأحمد جمال سعيد وأحمد صلاح حسني وأحمد مجدى وإيهاب فهمي».