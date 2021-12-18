31 ديسمبر.. راغب علامة يحيي حفلًا بأمريكا

دوت الخليج يرصد موعد حفل المطرب راغب علامة بأمريكا.

و من المقرر أن يتغنى علامة خلال الحفل بباقة من أروع أغنياتة القديمة والحديثة التى يتفاعل معها الجمهور، ومن أبرزها « طب ليه و بعشقك و الحب الوحيد و حبيب قلبى وبهواك وسهرونى الليل».

راغب علامة يشيد بالرئيس السيسي بعد احتفالية «قادرون باختلاف»

على الصعيد الآخر، حرص المطرب اللبناني راغب علامة، على توجيه رسالة خاصة للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، وذلك بعدما دشن احتفالية كبيرة لذوي الهمم في اليوم العالمي لهم تحت عنوان «قادرون باختلاف».

وكتب راغب علامة عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة «تويتر»: «فى عهدك، كل العز يا ريّس العصر، وكل حد ما شاف النيل فى أحضان الشجر ولا سمع مواويل فى ليالى القمر، ما شفش الرجال السمر الشداد فوق كل المحن، ولا شاف العناد فى عيون الولاد وتحدى الزمن.. أصله معداش على مصر.. عبد الفتاح السيسى بانى جمهورية مصر الحديثة».

راغب علامة يخضع لعمليات حقن بوتكس

من جانبه، كشف الفنان اللبناني راغب علامة، خلال حديثه مع الإعلامية سمر يسري في برنامج «يوم ليك»، والمذاع عبر قناة الحياة، عن خضوعه لعملية حقن بوتكس، مؤكدًا أنه ليس ضد عمليات التجميل.

راغب علامة ضيف سمر يسري

وقال راغب علامة خلال حواره مع سمر يسري: "إني أخاف أحيانًا من خسارة معجبيني مع تقدمي في العمر، وأني أعمل للحفاظ على لياقتي البدنية مشيرًا إلى أن العمر ليس رقم وأنه رياضي وخالد ولؤي ابنيه رياضيين.

راغب علامة يثير الجدل برقصه مع روجينا

وكانت أثار راغب علامة جدلًا واسعًا عبر،مواقع التواصلالاجتماعي، بسبب رقصه الجرئ مع روجينا الفنانة المصرية وزوجة نقيب المهن التمثيلية دكتور أشرف زكي خلال حفله الأخير بالقاهرة، وأحدث ضجة عارمة بين رواد السوشيال ميديا.