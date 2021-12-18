تفقد السيسى عدد من مشروعات القاهرة يتصدر اهتمامات الصحف

جدة - نرمين السيد - ففى صحيفة (الأهرام)، وتحت عنوان (السيسى يتابع مخطط تحويل القاهرة التاريخية إلى مقصد سياحى متكامل)، قالت الصحيفة "إن الرئيس السيسى قام بعد ظهر أمس بجولة تفقدية لعدد من مشروعات تطوير القاهرة الكبرى، وما تتضمنه من طرق ومحاور وكبار، وكذا مشروع تطوير القاهرة التاريخية ومتابعة تنفيذ مخطط إعادتها إلى رونقها الحضارى لما تحتويه من إرث تاريخى عريق، ومن ثم تحويلها إلى مقصد سياحى متطور يتسم بطابع حضارى، معمارى حديث ومتكامل الخدمات.

وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، بأن جولة الرئيس شملت تطوير منطقتى مصر القديمة وسور مجرى العيون، الذى يمتد من منطقة فم الخليج إلى قلعة صلاح الدين لمدها بالماء، وقد توقف الرئيس لتبادل التحية مع المواطنين والعاملين فى ورش الفخار بمصر القديمة، حيث استمع إلى طلباتهم واحتياجاتهم.

كما تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسى أعمال إنشاء محور حسب الله الكفراوى الذى يربط بين جنوب القاهرة منطقة المعادى مرورا بكوبرى أعلى الطريق الدائرى وكوبرى أعلى محور الشهيد، وصولا لشرق القاهرة ومناطق القاهرة الجديدة عبر محور المشير محمد فهمى.

وتحت عنوان ("البنك الزراعى" يطلق مبادرة لإسقاط وتسوية مديونيات بـ4 مليارات جنيه)، قالت صحيفة (أخبار اليوم) إن البنك الزراعى المصرى أطلق مبادرة تهدف للتخفيف من الآثار السلبية لجائحة كورونا على العملاء من الأفراد والشركات الصغيرة ومتناهية الصغر وصغار المزارعين، وتتضمن المبادرة إسقاط كامل مديونيات الأفراد المتعثرين من عملاء التجزئة المصرفية ممن تبلغ مديونياتهم حتى 100 ألف جنيه بإجمالى مديونيات نحو 400 مليون جنيه.

وأوضح البنك الزراعى المصرى، أن المبادرة تأتى فى إطار توجيهات البنك المركزى المصرى للتخفيف من الآثار السلبية لجائحة كورونا على صغار العملاء والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وتصحيح أوضاعهم لتمكينهم من التعامل مجددا مع الجهاز المصرفى، وإعادتهم للعمل والإنتاج.

وأعلن البنك الزراعى المصرى، عن مبادرة جديدة تتيح تسوية كاملة لنحو 4 مليارات جنيه من الديون المتعثرة بالبنك يستفيد منها أكثر من 45 ألف عميل.

وأشار إلى أنه يتم بموجب هذه المبادرة إسقاط كامل مديونيات الأفراد المتعثرين من عملاء التجزئة المصرفية ممن تبلغ مديونياتهم حتى 100 ألف جنيه فى 30/11/2021، بإجمالى مديونيات نحو 400 مليون جنيه ويستفيد منها نحو 7500 عميل.

وقال إنه سيتم استكمال مبادرة البنك السابقة الخاصة بالإسقاط النهائى لكامل المديونية بالنسبة للعملاء المتعثرين ممن يبلغ أصل مديونياتهم حتى 25 ألف جنيه فى 30/11/2021، وإسقاط كافة العوائد المتراكمة بعد التعثر.

وأضاف أنه يبلغ إجمالى المستفيدين الذين تتضمنهم هذه الشريحة من العملاء نحو 13 ألف عميل ومعظمهم من صغار المزارعين، ويبلغ إجمالى المديونيات التى سيتم إسقاطها عن هؤلاء العملاء نحو 76 مليون جنيه.

وتابع أنه فيما يتعلق بالعملاء المتعثرين المتوفين والذين لم يتم سداد قروضهم حتى 30/11/2021، فسيتم إسقاط مديونياتهم بالكامل وبدون حد أقصى للمديونية، ويبلغ إجمالى المديونيات التى سيتم إسقاطها عن هؤلاء العملاء نحو 64 مليون جنيه لصالح نحو 1000 عميل.

وأكد البنك الزراعى أنه يتم بموجب المبادرة أيضا إسقاط 50% من ديون العملاء المتعثرين للأفراد والشركات حتى 10 ملايين جنيه، على أن يقوم العميل بسداد 50% من أصل المديونية، سواء دفعة واحدة أو على أقساط يتم تحديدها وفقا لدراسة التدفقات النقدية لكل عميل، ويبلغ إجمالى المستفيدين الذين تتضمنهم هذه الشريحة من العملاء أكثر من 24 ألف عميل، ويبلغ إجمالى مديونياتهم نحو 3,4 مليار جنيه.

أما صحيفة (الجمهورية) وتحت عنوان (رئيس الرقابة الإدارية فى اليوم الختامى للمؤتمر الدولى بشرم الشيخ: جهود الدولة المصرية نجحت فى تحقيق ما يفوق التوقعات بشهادات وطنية وعالمية)، قالت "إن رئيس هيئة الرقابة الإدارية الوزير حسين عبد الشافى رئيس الدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد أكد أن جهود الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى، وإخلاص قواتها المسلحة وشرطتها، نجحت فى تحقيق ما فاق ويفوق التوقعات بشهادات وطنية وعالمية.

وقال عبدالشافى - فى مقال حمل عنوان (رؤية قائد وإرادة شعب) نشر بأول دورية متخصصة فى شئون منع ومكافحة الفساد والتوعية المجتمعية بمخاطره، أصدرتها الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، تحت اسم (ضمير الوطن) - إن المصارحة والمواجهة والتطوير والطموح هى قيم تعكسها كل ممارسات الرئيس السيسى منذ أن اختار الشعب تفويضه عن ثقة وقناعة.

وأكد أن جهود التنمية لابد وأن تؤازرها آليات تحميها، وتقف حائلا دون وقوع أى من الممارسات الفاسدة، التى تعوق تقدمها أو ترفع تكلفتها أو تسمح بإثراء أى مجموعة أو فئة على حسابها.