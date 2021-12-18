/666668/مواعيد-مباريات-اليوم-السبت-والقنوات-الناقلة

تقام اليوم السبت، مواجهات هامة ومن أبرزها مباراة مصر وقطر والجزائر مع تونس فى كأس العرب.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل: مواعيد مباريات كأس العرب مصر ضد قطر في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا على قناة beIN Sports HD 1 تونس ضد الجزائر في تمام الساعة الخامسة مساء على قناة beIN Sports HD 1 مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي أستون فيلا ضد بيرنلي في تمام الساعة الخامسة مساء على قناة beIN Sports 2 HD Premium ليدز يونايتد ضد آرسنال في تمام الساعة السابعة والنصف مساء على قناة beIN Sports 2 HD Premium مواعيد مباريات الدوري الإسباني ريال سوسييداد ضد فياريال في تمام الساعة الخامسة مساء والربع مساء على قناة beIN Sports HD 3 برشلونة ضد إلتشي في تمام الساعة السابعة والنصف مساء على قناة beIN Sports HD 3 إشبيلية ضد أتلتيكو مدريد في تمام الساعة العاشرة مساء على قناة beIN Sports HD 3 مواعيد مباريات الدوري الإيطالي أتلانتا ضد روما في تمام الساعة الرابعة عصرا بولونيا ضد يوفنتوس في تمام الساعة السابعة مساء مواعيد مباريات الدوري التركي قاسم باشا ضد سيفاس سبور في تمام الساعة الثانية عشرة والنصف ظهرا طرابزون سبور ضد هاتاي سبور في تمام الساعة الثالثة عصرا قونيا سبور ضد أنطاليا سبور في تمام الساعة الثالثة عصرا جالاتا سراي ضد إسطنبول باشاك شهير في تمام الساعة السادسة مساء

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