/666670/موعد-مباراة-مصر-وقطر-في-كأس-العرب-والقنوات-الناقلة
يدخل منتخب مصر مباراته اليوم السبت أمام نظيرة قطر، علي استاد 974 في العاصمة القطرية، الدوحة، مباراة تحديد المركز الثالث في بطولة كأس العرب 2021، والتي من المقرر إقلمتها في تمام الساعة 12 ظهراً.
ويرصد دوت الخليج التفاصيل:
فيما وصل مصر إلى مباراة تحديد المركز الثالث من بطولة كأس العرب 2021، بعد الخسارة أمام تونس في مباراة الدور نصف النهائي بهدف دون رد، جاء في الدقيقة 90 عبر عمرو السولية قائد "الفراعنة" في مرماه.
حكم مباراة مصر وقطر
طاقم الحكام كالتالى: فاكوندو تيو حكمًا رئيسيًا، إيزيكييل برايلوفسكي وجابريل تشادي ألفريديو مساعدين، وسعيد مارتينيز من الهندوراس حكمًا رابعًا، فيما يتواجد خوان سوتو من فينزويلا حكما لـvar، ويساعده كابريرا جونزاليس من الأوروجواي.
تصريحات كيروش
وقال: "أنا فخور جدًا بجميع اللاعبين، يجب علينا أن نتعلم من الماضي ونستفيد منه من أجل النجاح في المستقبل والبداية من مباراة قطر غدًا، وسنقاتل من أجل الفوز وتحقيق المركز الثالث، ولا يوجد في قاموسي كلمة خسارة، ما أعلمه فقط هو الفوز أو التعلم من الأخطاء".
وأوضح: "منتخب قطر جيد ومنظم للغاية، حيث لعبوا مع بعضهم البعض لمدة سنوات طويلة واستعدوا جيدًا، وبكل تأكيد هم يملكون نفس الهدف الذي نريده من مباراة الغد وهو الفوز في يومهم الوطني، سيكون من الجيد تحقيق الانتصار عليهم في مثل هذه الأجواء".
القنوات الناقلة
أعلنت مجموعة قنوات "بي إن سبورتس" القطرية نقل المباراة عبر قناة beIN Sports HD 1 و beIN Sports HD 1 المفتوحتان حيث تظهر القناة الأولى إحصائيات وأرقام المباراة مع صورة حية لغرفة التعليق فيما تبث القناة الأخرى المباراة في صورة كاملة.
قناة الكأس القطرية أيضاً أعلنت عن إذاعة المباراة عبر Alkass One HD المفتوحة .
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر موعد مباراة مصر وقطر في كأس العرب.. والقنوات الناقلة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.