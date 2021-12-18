/666672/تعرف-على-موعد-مباراة-جالاتا-سراي-أمام-باشاك-شهير-بالدوري-التركي

يستضيف فريق جالاتا سراي التركي، نظيرة إسطنبول باشاك شهير، والتي من المقرر إقامتها فى تمام السادسة مساء اليوم السبت ، على ملعب "تورك تيليكوم آرينا" ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من بطولة الدوري التركي الممتاز للموسم الحالي 2021-2022.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

نتيجة جالاتا سراي وسيفاسبور

انتهت أحداث مباراة جالاتا سراي وريفرز سبور، بنتية هدف دون رد للأخير، في لقاء الجولة السادس عشر من منافسات الدوري التركي الممتاز.

ويلعب الدولي المصري مصطفى محمد في صفوف جالاتا سراي التركي، في خط الهجوم، والذي شارك في لقاء يوم بديل في الدقيقة التاسعة والسبعون من عمر اللقاء.

وجاء هدف الفوز في المباراة في الدقيقة الثمانين من عمر اللقاء، عن طريق فيصل فجر، بالرغم من استحواذ جالاتا طوال أحداث المباراة.

تشكيل جالاتا سراي في المباراة:

حراسة المرمى: موسيلرا.

خط الدفاع: يديلين، لوينداما ، نيلسون، فان أنهولت.

خط الوسط: سفيان فيجولي، بيركان ، تايلان، محمد كريم أكتوركوغلو.

خط الهجوم: مباي دياني.

مقاعد بدلاء جالطة سراي

مصطفى محمد، إسماعيل تشبيه، عمر بيرم، أوليمبيو موروتان، أتالاي باباكان، ألبير يلماز، إمري كلنتش، بارتوج ألماز، خليل درويش أوغلو، ريان بابل، ألكساندرو تشيكالداو.

جالاتا سراي بالدوري الأوروبي

وتأهل فريق جالاتا سراي إلى دور المجموعات على حساب فريق ريندرز الدنماركي، إذ انتهت مباراة الذهاب بالتعادل السلبي وفاز جالطة سراي في الإياب بهدفين لهدف.

ويقع فريق جالاتا سراي ضمن المجموعة الأولى بجانب كل من لاتسيو الإيطالي ولوكو موتيف موسوكو الروسي ومارسيليا الفرنسي.