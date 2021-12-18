بعد سمية الخشاب..أحمد سعد يثير الجدل بمشاركته في «بنات السباعي» لريم البارودي

/666673/بعد-سمية-الخشابأحمد-سعد-يثير-الجدل-بمشاركته-في-بنات-السباعي-لريم-البارودي

يحاول الفنان أحمد سعد إثارة الجدل حوله مرة أخرى، وذلك من خلال مشاركته في تتر حكاية «بنات السباعي» الذي تخوض بطولته الفنانة ريم البارودي، ليحدث الضجة ذاتها التي نشبت عندما غنى في مسلسل «موسى» أثناء إحيائه حفل زفاف محمد رمضان على سمية الخشاب خلال الأحداث.

دوت الخليج يرصد تفاصيل مشاركةأحمد سعد في مسلسل لريم البارودي

وتعد حكاية «بنات السباعي» الحكاية الثانية من مسلسل «حد فاصل» والذي يتولى إخراجه تامر حمزة ويشارك في بطولتها الفنان محمد التاجى وعدد أخر من الفنانين.

من جانبه، انتهى إدوارد من تصوير حكايته «خيال علمي»، والتي تنتمي لنوعية 5 حلقات ويشارك فى بطولتها الفنانة نانسي صلاح ومحمد مهران وعفاف رشاد وغفران محمد من تاليف محمد ابراهيم واخراج تامر حمزه.

ريم البارودي في مسلسل كله بالحب

من ناحية أخرى، شاركت الفنانة ريم البارودي في الماراثون الرمضاني المنصرم بمسلسل «كله بالحب» مسلسل "كله بالحب" تأليف ورشة أحمد الشخيبى، وإخراج عصام عبد الحميد، وبطولة زينة، أحمد السعدني، ريم البارودي، صابرين، هالة فاخر، مصطفى درويش، محسن منصور وسامر المصري.

كما شاركت في مسلسل "فارس بلا جواز"، بطولة مصطفى قمر، طارق عبد العزيز، طارق الإبياري، سليمان عيد، داليا مصطفى، مي سليم، هنادي مهنا، سامي مغاوري، العمل من تأليف فدوى الشندويلي، وإخراج معتز حسام، وعرض ضمن سباق دراما رمضان المنصرم.

ريم البارودي تعلن فشل قصة حبها من جديد ورفضها الإرتباط من الوسط الفني

ومؤخرا تركت الفنانة ريم البارودي فرصة للجمهور لتوجيه لها بعض الأسالة عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، خلال الساعات القليلة الماضية والتي انحصرت معظمها حول إرتباطها وعلاقتها بسمية الخشاب وتفاصيل قصة الحب التي أعلنت مؤخرا عنه.

كان من ضمن الأسألة التي تعرضت لها ريم البارودي عن علاقتها بالفنانة سمية الخشاب، اذ فاجأت الجمهور بردها: “حلوة بجد”، اذ انه من المعروف أن سمية الخشاب كانت السبب الأساسي لإنفصال أحمد سعد عن البارودي.

أما عن الأسالة التي توجهت لريم البارودي بشأن إرتباطها وعن قصة الحب التي أعلنت أنها تعيشها منذ فترة فقالت: “أنا مليش نصيب في الحب وكل شيئ قسمة ونصيب”.

وتابعت مشيرة إلى رفضها الإرتباط من الوسط الفني فقالت: “لا طبعا مش لازم، ومش لازم ارتبط أصلا ولا من جوه ولا من بره".