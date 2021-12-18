بعد حصده 12.5 مليون جنيه..رفع فيلم «عروستي» من دور العرض لهذا السبب

/666675/بعد-حصده-125-مليون-جنيهرفع-فيلم-عروستي-من-دور-العرض-لهذا-السبب

تستعد درو العرض المصرية، لرفع فيلم «عروستي» من صالتها، بعد استطاع تحقيق ما يقرب من 12 ونص مليون جنيهًا خلال فترة عرضه، استعدادا لاستقبال أفلام جديدة خلال الفترة المقبلة.

دوت الخليج يرصد سبب رفع فيلم عروستي من دور العرض المصرية

فيلم «عروستي» من إخراج محمد بكير، وتأليف مصطفى البربري، وبالإضافة لـ أحمد حاتم وجميلة عوض يشارك في بطولته صابرين، محمود البزاوى، فاتن واصل، زينب غريب، مروان يونس وندى أكرم، وعدد من ضيوف الشرف ويتولى التوزيع الداخلي للفيلم سينرجي فيلمز، ويناقش الفيلم بشكل أساسي فكرة الزواج عن حب أو زواج الصالونات.

تفاصيل برومو فيلم عروستي

ظهرت الفنانة جميلة عوض خلال البرومو الرسمي لفيلم «عروستي» وهي تلعب رياضة اليوجا وأنها من ضمن الأشياء التي تحب القيام بها من وقت للآخر، كما جمعت مواقف كوميدية بينها وبين أحمد حاتم وبعدها تتحول لعلاقة رمانسية بين الطرفين.

الأمر الذي يعد أكثر تشويقا للجمهور هو ظهور فرقة شارموفزر خلال أحداث العمل اذ قدموا فقرة غنائية ضمن الأحداث تحمل كلمات: "إيه دا هو انتي جيتي مكنتش مستني بس انتي بجد بهرتيني وكل ما تيجي أيوة أحبك من تاني"

مشهد «الشراب» يثير الجدل حول فيلم عروستي

أما القطة التي أثارت الجدل بين الجمهور خلال البرومو الدعائي لفيلم “عروستي”، هو مشهد الذي يجمع جميلة عوض بأحمد حاتم وهو يحمل جوارب صفراء مخططة باللون الإسود في لقطة رومانسية شابهت فيلم me befor you الأجنبي، بطولة إميليا كلارك وسام كلافلن.

يذكر أن أحمد حاتم يصور حالياً فيلم "الملحد" تأليف إبراهيم عيسى وإخراج ماندو العدل ويشارك في بطولته محمود حميدة، حسين فهمى، شيرين رضا، نجلاء بدر، صابرين، تارا عماد، مصطفي درويش، كما ينتظر طرح فيلم "قمر 14" إخراج هادى الباجورى في السينمات خلال موسم إجازة منتصف العام الدراسى.