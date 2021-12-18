اليوم العالمى للمهاجر.. الخارجية: مصر تفخر باستضافتها لـ6 ملايين شخص

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الوزارة، عبر حسابها الرسمى على موقع "فيسبوك"، اليوم السبت، أن مصر تفخر باستضافتها لـ6 ملايين شخص ما بين مهاجر ولاجئ، وتحرص على توفير حياة كريمة لهم وكفالة حقوقهم وتعزيز ادماجهم فى المجتمع المصرى من خلال ضمان تمتعهم بالخدمات الصحية والتعليمية وغيرها من الخدمات الأساسية على قدم المساواة مع المواطنين المصريين.

وتابعت: "لطالما اعتبرت مصر الهجرة ظاهرة إيجابية ووسيلة هامة لتحقيق التنمية فى دول المصدر والمقصد، وتسهم فى تلاقى الحضارات والثقافات مما يؤدى إلى تعزيز التسامح ونشر ثقافة السلام وفهم وتقبل الآخر".

يأتى ذلك فى إطار احتفال مصر والعالم باليوم العالمى للمهاجر.