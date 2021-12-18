محافظ الغربية يشيد بدور القوافل الطبية المجانية ضمن حياة كريمة

جدة - نرمين السيد - أشاد محافظ الغربية الدكتور طارق رحمى، بالدور الكبير الذى تقوم به مؤسسات المجتمع المدنى فى تنفيذ القوافل الطبية المجانية داخل قرى مركز زفتى ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".





حيث نُظمت قافلتين طبيتين بمركز زفتى تم خلالهما الكشف على 1524 مواطنا، وتسليم 773 نظارة طبية للأهالى بزفتى.

كما جرى خلال القافلة الأولى التابعة لمؤسسة صناع الخير بقرية "نهطاى"، الكشف على 962 مواطنا، وتم صرف العلاج اللازم لـ 345 مريضا بالمجان، كما تم تسليم النظارات اللازمة لـ 325 مريضا، بالإضافة إلى تحويل 178 حالة فى حاجة إلى عمليات عاجلة إلى المستشفى.

وفى السياق ذاته، تم تنفيذ قافلة عيون بقرية "الغريب"، نظمها صندوق "تحيا مصر"، والتى تم خلالها الكشف على 832 مواطنا، حيث تم تحويل 175 حالة للعمليات العاجلة، وتسليم 448 مواطنا النظارات الطبية، وصرف العلاج اللازم بالمجان لـ 554 مريضا منهم.

وأكد الدكتور طارق رحمى أن محافظة الغربية مستمرة فى تنفيذ القوافل المجانية التى تستهدف المواطنين الأكثر احتياجاً، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصرى، مشيرا إلى تنفيذ 182 قافلة متنوعة ما بين (طبية، بيطرية، اجتماعية وزراعية).