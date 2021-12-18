جامعة الأزهر: نسير جنبا إلى جنب مع خطط الدولة للتصدى لتحديات المناخ

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور محمد المحرصاوى رئيس جامعة الأزهر، أن إعداد الجامعة لمؤتمر اليوم والذى يقام تحت عنوان "تغير المناخ التحديات والمواجهة " يأتى استكمالا للدور المجتمعى والتوعوى للأزهر الشريف، بالإضافة إلى دوره الدينى الذى حمله على عاتقه فى مكافحة الفكر المتشدد والمتطرف.





وقال المحرصاوى فى تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم السبت، إن مصر وضعت أهمية كبرى لموضوعات المناخ، وكيفية العمل والاستعداد للتغيرات المناخية، مشيرا إلى أن التغير المناخى يؤثر على التنمية ككل.

وأضاف رئيس جامعة الأزهر أن المؤتمر يأتى فى إطار رؤية الدولة المصرية لمجابهة التغيرات المناخية، وانطلاقا من شعور المؤسسات الدينية بالمسؤولية تجاه مجابهة أزمة المناخ، فضلا عن دور هذه المؤسسات فى التوعية بالحفاظ على الموارد الطبيعية والتى أكدت عليها الشريعة الإسلامية.

وأوضح المحرصاوى أن إقامة الجامعة لهذا المؤتمر يأتى فى إطار دعم جهود الدولة المصرية فى التحول نحو الاقتصاد الأخضر ومواجهة تحديات المناخ، لدعم أهداف التنمية المستدامة، مشيرا إلى أن الجامعة تسير جنبا إلى جنب مع خطط الدولة من أجل التصدى لتحديات المناخ حيث دشنت مبادرة ازرع شجرة مثمرة لما للأشجار من قدرة هائلة على التصدى لأزمة المناخ.

وأشار إلى أن المؤتمر يؤكد دور الشباب فى دعم النظم البيئية ومقاومة التغيرات المناخية، لافتا إلى أن الجامعة دشنت مبادرة سفراء المناخ، والتى تهدف إلى تدريب الشباب وإكسابهم المهارات والخبرات التى تؤهلهم للعمل مع مجالات وموضوعات المناخ.

واختتم المحرصاوى تصريحاته بالتأكيد على أن الأزهر يلعب دورا بارزا فى مجابهة الظواهر السلبية، لافتا إلى أن الأزهر استضاف مؤخرا اجتماع المجلس الاستشارى الإسلامى للتوعية بضرورة لقاحات مرض شلل الأطفال خاصة فى بعض الدول النامية التى تعانى من انتشار الفتاوى التى تحرم هذه اللقاحات، كما كان للأزهر عدد من المشاركات العالمية للتوعية بحقوق البيئة والإنسان ممثلة فى مشاركة فضيلة الإمام الأكبر فى قمة قادة الأديان لمناقشة تغير المناخ خلال العام الحالى بالفاتيكان، وقمة قادة الأديان من أجل التعليم، وقمة قادة الأديان للحفاظ على كرامة الطفل فى العالم الرقمى، وغير ذلك من المشاركات العالمية التى تؤكد عزم الأزهر على التصدى لكل الظواهر السلبية.