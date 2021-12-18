/666680/يوسف-عثمان-ينضم-لأبطال-مسلسل-الغرفة--207--تعرف-على-تفاصيل-شخصيته

انضم الفنان يوسف عثمان لصناع مسلسل «الغرفة 207»، الذي يخوض بطولته نخبة من نجوم الفن على رأسهم الفنان محمد فراج.

دوت الخليجيرصد تفاصيل شخصية يوسف عثمان في مسلسل

و يجسد يوسف عثمان خلال أحداث العمل شخصية تدعى مصطفى، وهو عامل مصعد في الفندق الذي تدور به الأحداث، و الفيلم مأخوذ من رواية للراحل أحمد خالد توفيق.

أبطال مسلسل «الغرفة 207»

ويشارك الفنان يوسف عثمان في بطولته بجانب عدد من الفنانين منهم: مريم الخشت، ريهام عبد الغفور، محمد فراج و عدد اخر من الفنانين، و المسلسل من تأليف تامر ابراهيم.

تفاصيل أخري عن المسلسل

مسلسل «الغرفة 207» يتكون من 10 حلقات، و أحداثه تدور في اطار الرعب و التشويق خاصة في فترة ما في عام 1968م

وتقع أحداث العمل داخل غرفة بفندق أصر مالكه على بقائها رغم الأهوال التي تدور فيها من رعب وإثارة، وتودى بحياة كل من يقطنها، حيث إن الكثير دخلوا الغرفة 207 لكن قليلين فقط استطاعوا النجاة منها، ومع مرور الحلقات يكتشف المشاهدين سبب هذه الأمور الغامضة.

دور بيومي فؤاد ومحمد فراج خلال غرفة 207

ويظهر بيومي فؤاد خلال أحداث العمل بشخصية مريض نفسي يمر بالعديد من المواقف الغامضة، تدور أحداث مسلسل «الغرفة 207» في ستينات القرن الماضي، حول غرفة في فندق تحمل رقم 207 ويحدث بها أهوال مرعبة ولا يستطيع النجاة منها إلا قليلين.

ويقدم محمد فراج خلال أحداث المسلسل شخصية مختلفة كعادته من المقرر أن تبهر جميع محبيها.

بيومي فؤاد ينتهي من تصوير الفيلم المصري السعودي «مهمة مش مهمة»

هذا وانتهى الفنان بيومي فؤاد صاحب المواهب المتعدد في تصوير فيلمه السعودي المصري الجديد «مهمة مش مهمة» والذي يشارك به عدد كبير من الأبطال السعوديين والمصريين.

وكان قد انطلق تصوير الفيلم داخل أحد استوديوهات التصوير بمنطقة الهرم، وإحدى فيلات طريق مصر- إسكندرية الصحراوي، وهو من تأليف أمين جمال ومحمد محرز ومحمود حمدان، وإنتاج أيمن يوسف "شركة الجذور"، منتج فني مصطفى يوري، وإخراج أيمن العلى.