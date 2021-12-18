/666685/الأرصاد-تحذر-من-طقس-السبت-أمطار-وأتربة-على-كافة-الأنحاء

حالة الطقس السبت، يتطلع الكثير من المواطنين إلى معرفة درجات الحرارة فى المحافظات اليوم، والتى تشهد فى الوقت الحالي انخفاض نسبي.

دوت الخليج

درجات الحرارة فى المحافظات

ووفقًا لما أشارت إليه هيئة الأرصاد الجوية، فإنه من المتوقع أن يكون طقس السبت بارد على كافة أنحاء الجمهورية، واستمرار تكاثر السحب المنخفضة على مناطق متفرقة من السواحل الغربية.

وكانت الأيام الماضية قد شهدت انخفاض فى درجات الحرارة فى المحافظات، وانتشار شبورة كثيفة على أنحاء الجمهورية.

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وحذرت هيئة الأرصاد الجوية، من الرؤية أثناء المسير بسبب الشبورة المائية وذلك تجنبًا لوقوع حوادث.

الطقس فى المحافظات

ونشير فى المحافظات درجات الحرارة فى المحافظات:-

القاهرة العظمى 19 درجة والصغرى 10 درجة

الإسكندرية العظمى 18 والصغرى 11 درجة

مطروح العظمى 18 درجة والصغرى 10 درجة

سوهاج العظمى 20 درجة والصغرى 07 درجة

قنا العظمى 21 درجة والصغرى 10 درجة

أسوان العظمى 21 درجة والصغرى 11 درجة