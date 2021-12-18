خطوة بخطوة.. تعرف على كيفية تسجيل لقاح كورونا عبر موقع الصحة

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خطوات تسجيل لقاح كورونا عبر موقع الصحة.. يسعى عدد كبير من المواطنين للتسجيل على موقع تسجيل لقاح فيروس كورونا والذي اتاحته وزارة الصحة للمواطنين، ويأتي هذا البحث المتزايد بعد تنفيذ قرارات الحكومة بعدم الموظفين والمواطنين الغير حاصلين على لقاح كورونا، من الدخول للمؤسسات والمصالح الحكومية، إضافة أيضا إلى ظهور متحور جديد ببعض دول القارة السمراء " أوميكرون".

دوت الخليج ونظرا لزيادة عمليات بحث المواطنين عبر محرك البحث العالمي جوجل، على كيفية تسجيل لقاح فيروس كورونا عبر موقع وزارة الصحة المصريةـ يقوم موقع دوت الخليج برصد كل خطوات التسجيل عبر وقع الوزارة الرسمي. التسجيل الالكتروني للمواطنين من اجل الحصول على لقاح كورونا أتاحت الوزارة الامكانية للمواطنين للتسجيل الالكتورني عبر موقع وزارة الصحة المصرية للحصول على لقاح كورونا، وذلك تسهيلاا عليهم ولضمان تسجيل أكبر عدد من المواطنين من أجل الحصول عليه. خطوات تسجيل لقاح كورونا عبر موقع الصحة يتم الدخول على موقع تسجيل لقاح كورونا التابع لوزارة الصحة المصرية https://egcovac.mohp.gov.eg/#/home الضغط على المستطيل الاخضر "التسجيل لطلب اللقاح" تحديد الفئة التي تنتمي لها كتابة البيانات الشخصة المطلوبة إدخال رقم الهاتف، وسيرسل رمز التحقق لهاتفك المحمول يتم ادخال الرقم حتى تتمكن من متابعة التسجيل ومواصلة عملية تسجيل لقاح فيروس كورونا سيتم طلب صورة صورة بطاقة الرقم القومي وهذا الطلب اختياري يمكنك تجاوزه سيظهر لك رقمك الخاص بالتسجيل، ثم التوجه لأقرب مركز لتلقي اللقاح به

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