جدة - نرمين السيد - تنطلق بعد قليل، فعاليات أعمال مؤتمر جامعة الأزهر، المؤتمر العلمى الثالث للبيئة والتنمية المستدامة، تحت عنوان "تغير المُناخ، التحديات والمواجهة"، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، وحضور فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، ومشاركة عدد من الوزراء والمحافظين ورؤساء الجامعات والمثقفين والشخصيات العامة والفاعلة فى المجتمع.





يناقش المؤتمر عددًا من المحاور ممثلة فى تغير المناخ والطاقة، تغير المناخ والصحة، دور الانبعاثات الكربونية فى تلوث البيئة، التلوث وآثاره على المناخ، التكيف الفعال، تغير المناخ والصناعة، تأثيرات الاحتباس الحرارى على المناخ وأسبابه، احتجاز ثانى أكسيد الكربون وتخزينه، الاستدامة وتغير المناخ، الحلول العملية لتغير المناخ، تغير المناخ والمياه، تغير المناخ والزراعة، دور الأسرة والمؤسسات التعليمية والتربوية فى التوعية بخطورة تغير المناخ، دور القيادات الدينية فى التوعية بضرورة الحفاظ على البيئة، دور السياسات العالمية فى تهيئة الجو المناسب لرفع التوعية بالمشكلات البيئية والمناخية. وتعقد جلسات المؤتمر وفعالياته على مدار ثلاثة أيام السبت، الأحد والاثنين، من 18 إلى 20 ديسمبر 2021م، بقاعة المنارة بالتجمع الخامس، انطلاقًا من سعى الأزهر الشريف لعقد عدد من المؤتمرات والندوات وورش العمل تمهيدًا وتحضيرًا ودعمًا لمؤتمر الأمم المتحدة COP27 الذى تستضيفه مصر بمدينة شرم الشيخ فى نوفمبر 2022م.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بعد قليل.. انطلاق مؤتمر جامعة الأزهر «تغير المناخ.. التحديات والمواجهة» على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.