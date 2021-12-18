صرف 1.5 مليون جنيه للعمالة غير المنتظمة وتعيين 838 شابا فى سوهاج

جدة - نرمين السيد - أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، قيام مديرية القوى العاملة بمحافظة سوهاج بتعيين 838 شاباً من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل بمنشآت القطاع الخاص والاستثمارى، منهم 14 قادرون باختلاف.





وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، فضلا عن توفير 215 فرصة عمل.

وأضاف "سعفان" وفقا لبيان صحفى، أن المديرية قامت بتنفيذ دورة تدريبية على مهنة التفصيل والحياكة بوحدة التدريب المتنقلة بكوم شقاوة طما استفاد منها 9 متدربات، كما تم عمل 9 دورات تدريبية بمراكز التدريب المهنى بسوهاج والكوثر وطهطا على مهن صيانة المحمول، والتبريد والتكييف، و التفصيل والحياكة، وصيانة الحاسب الآلى، والمساحة استفاد منها 134 متدرباً ومتدربة.

وأوضح الوزير، أن المديرية قامت بالتفتيش على 629 منشأة دورى وحملات تفتيش شامل نهارية وليلية ، وأسفر عن تحرير 38 محضر، وعمل 7 ندوات توعية فى مجال أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ، و7 ندوات سموم بيضاء، و10 ندوات خاصة بالمرأة والطفل والسكان حضرها 181 عامل وعاملة.

وتابع الدكتور هشام أحمد أبو زيد مدير المديرية فى تقريره للوزير عن ما تم إنجازه خلال شهر نوفمبر الماضى، أنه تم صرف مليون و462 ألف جنيه للرعاية الاجتماعية لـ 2472 عاملا منهم، 115 منحة مولود بإجمالى 232 ألفا، و21 منحة زواج بمبلغ 63 ألف جنيه، ومنحة وفاة لأسرة عامل متوفى بمبلغ 10 آلاف جنيه، و13 منحة وفاة أحد الأقارب بإجمالى 26 ألف جنيه، وبدء صرف منحة المولد النبوى الشريف لـ 2322 عاملاً مسجلاً بإجمالى مليون و161 ألف جنيه، فضلاً عن تسجيل 572 عاملاً جديدا.

كما تم صرف منح رعاية صحية بإجمالى 94 ألف جنيه لعمل عمليات جراحية كبرى وصغرى ومصاريف علاج وأدوية لـ 515 عاملاً من المسجلين بالمديرية.

وأضاف أن المديرية قامت باستخراج 1648 شهادة قياس مستوى مهارة، ورخصة مزاولة حرفة، وتلقى 16 شكوى، تم تسوية 4 شكوى منها وديا، وإحالة 4 شكاوى للقضاء، وحفظ 5 شكاوى منها، وتبقى 3 شكاوى مازالت تحت البحث والدراسة.

أما فى مجال السلامة والصحة المهنية فقد قامت المديرية بالتفتيش على 193 منشأة، وإعادة التفتيش على 244 منشأة أخرى، وأسفر التفتيش عن تحرير 51 محضرا، وإعطاء مهلة قانونية لـ 157 منشأة أخرى، فضلاً عن بحث 14 شكوى ومنح 11 ترخيص وعمل 16 حملة تفتيشية.

وفى مجال التفتيش على المنشآت للتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، تابعت المديرية التفتيش على 1069 منشأة من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية والتفتيش العمالى.