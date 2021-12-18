نصائح مهمة.. الأرصاد تحذر من رياح مثيرة للرمال والأتربة اليوم

جدة - نرمين السيد - أكد خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن البلاد تشهد اليوم نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة وشمال الصعيد أيضا.





وأفاد الخبراء، تواصل درجات الحرارة، خلال الساعات القادمة على البلاد انخفاضها المستمر على كافة محافظات الجمهورية، وسط استمرار فرص تساقط الأمطار على السواحل الشمالية والدلتا خلال ساعات الليل، حيث تكون متفاوتة الشدة وعلى فترات متقطعة.

ويسود البلاد طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشرقية وشمال الصعيد مائل للبرودة على السواحل الغربية مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وقدم الخبراء، عدة نصائح للمواطنين أهمها عدم القيادة بسرعات عالية على الطرق التى تتساقط عليها الأمطار، وتنصح بالقيادة بهدوء وتوخى الحذر، وعدم ملامسة أعمدة الإنارة أو الاقتراب منها، والابتعاد عن النوافذ الزجاجية والأبواب المعدنية أثناء سقوط الأمطار خاصة الرعدية مع تخفيف إضاءة السيارة وترك مسافات بين السيارة والأخرى، والتواجد داخل المبانى السكنية خلال هطول الأمطار.

إضافة إلى الابتعاد عن المبانى والشرفات المتهالكة، وارتداء الملابس الشتوية الثقيلة خاصة للحماية من نزلات البرد.

وعن درجات الحرارة، اليوم، فهى كالتالى:

القاهرة الكبرى والوجه البحرى 19 للعظمى والصغرى 10.

السواحل الشمالية 21 للعظمى والصغرى 11.

جنوب سيناء 21 للعظمى والصغرى 15.

شمال الصعيد 19 للعظمى والصغرى 7.

جنوب الصعيد 21 للعظمى والصغرى 10.