القضية 404.. أول مسلسل عربى أبطاله من ذوى الهمم (إنفوجراف)



جدة - نرمين السيد - وأكدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، أن المساندة التى أبداها رئيس الجمهورية فى الحدث السنوى "قادرون باختلاف" وتواصله مع الأشخاص ذوى الإعاقة وذويهم بالفعل أدت إلى انتشار الروح الإيجابية والنقلة النوعية النسبية التى حدثت نحو الأشخاص ذوى الإعاقة وتقدير لمبادىء مشاركتهم بالتساوى فى كافة مناحى الحياة.

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