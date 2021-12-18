القوى العاملة: تحصيل 68 ألف جنيه مستحقات لمتوفين فى إيطاليا

جدة - نرمين السيد - أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أن مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالقنصلية العامة بميلانو- إيطاليا نجح فى تحصيل 3900 يورو، أى ما يوازى 68 ألفًا و991 جنيها مصريا تقريبا مستحقات مالية تم تحصيلها لورثة مصريين تقدم بشكواهم لحصولهم على معاش أزواجهم الذى كانوا يعملون فى إيطاليا.





وأوضح هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى للوزارة، أن الوزير تلقى تقريرا عبر مكتب التمثيل العمالى بميلانو عما تم إنجازه خلال أكتوبر الماضى، فى إطار متابعته على مدار الساعة يوميا أحوال العمالة المصرية فى دول العمل، من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالى للرد على أى استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم فى أى وقت، خصوصا فى تلك الفترة الحرجة بعد انتشار فيروس كورونا، لحفظ حقوق العمالة المصرية بدولة العمل، والتى قد تتأثر من بعض الإجراءات التى تتخذها بعض الدول فى هذا الخصوص.

وأشار الملحق العمالى الدكتور محمود حمزاوى، رئيس مكتب التمثيل العمالى بميلانو، إلى أنه تسوية 4 شكاوى عمالية وديا، وإحالة شكوتين إلى القضاء، ومازال 3 شكاوى تحت البحث والدراسة، من إجمالى 9 شكوى عمالية تقدم أصحابها للمكتب.

كما أجرى المكتب 26 زيارة ولقاءً وتقدم استشارات، منها 3 زيارات خاصة بالجهات الحكومية المعنية، وزيارات ميدانية للمنشآت وأصحاب الأعمال، و3 لقاءًات مع التجمعات العمالية، و18 استشارة عمالية مقدمة للعمالة.

وقام المكتب بإعداد بيان بأهم المطلوبة فى سوق العمل الإيطالى لا سيما بالنسبة للعمالة المصرية، وإعداد دراسة بشأن شروط وظروف العمل بإيطاليا فى ظل تداعيات انتشار جائحة كورونا، تضمنت نبذة مختصرة عن هذه الدولة، ولمحة عامة عن الجالية المصرية بها وأهم الحقوق المقررة للوافدين إليها، كذلك أهم التدابير التى اتخذتها تلك الدولة لمواجهة التداعيات المشار إليها، وأثر ذلك على العمالة المصرية الوافدة بصفة خاصة والوافدة بصفة عامة.

كما تم إعداد دليل إجراءات الخدمات العمالية التى يقدمها المكتب، ورقة عمل بشأن العمالة المصرية بدولة إيطاليا، وإعداد معايير قياس مستوى المهارة فى إيطاليا فى ضوء الإطار الأوروبى للمؤهلات.