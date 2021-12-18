السفير أحمد حافظ: مصر تفخر باستضافتها 6 ملايين مهاجر ولاجئ وتوفر لهم...

أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ، أن مصر تفخر باستضافتها 6 ملايين شخص، ما بين مهاجر ولاجئ، وتحرص على توفير حياة كريمة لهم وكفالة حقوقهم وتعزيز إدماجهم في المجتمع المصري من خلال ضمان تمتعهم بالخدمات الصحية والتعليمية وغيرها من الخدمات الأساسية على قدم المساواة مع المواطنين المصريين.
وكتب حافظ - في تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) اليوم السبت، "مصر تحتفل والعالم، باليوم العالمي للمهاجر".. مشيرا إلى أن مصر حرصت على أن تظل أبوابها مفتوحة أمام المهاجرين واللاجئين الذين تركوا بيوتهم وأسرهم للبحث عن حياة أفضل.
وتابع: "لطالما اعتبرت مصر الهجرة ظاهرة إيجابية ووسيلة مهمة لتحقيق التنمية في دول المصدر والمقصد، وتسهم في تلاقي الحضارات والثقافات؛ مما يؤدي إلى تعزيز التسامح ونشر ثقافة السلام وفهم وتقبل الآخر".
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