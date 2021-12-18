/666683/إزالة-576-حالة-تعدي-بمساحة-65866-متر-مربع-في-سوهاج

أعلن اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، عن إزالة 576 حالة تعدي على النيل، والمجاري المائية، وأملاك الري، بمساحة 65 ألف و866 متر مربع على مستوى المحافظة حتى الآن، واستمرار الحملات الموسعة لإزالة كافة التعديات، بالتنسيق بين كافة الأجهزة التنفيذية، ومديرية الأمن، والإدارة المركزية للموارد المائية والري بسوهاج، وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية الواضحة في هذا الشأن.

وأكد محافظ سوهاج أن التوجيهات الصادرة من القيادة السياسية بشأن التعديات على المجاري المائية جاري تنفيذها بكل حزم، موجها بالمتابعة المستمرة والتعامل الحاسم مع كافة التعديات؛ للحفاظ على المقدرات المائية، وحق الشعب .

ومن جانبه أوضح مجدي إبراهيم وكيل وزارة الموارد المائية والري بسوهاج، أن الإزالات شملت تنفيذ " 401 قرار إزالة بالإدارة العامة للري، بمساحة 26292 متر مربع، وعدد 46 قرار إزالة بالإدارة العامة للصرف، بمساحة 4459 متر مربع، وعدد 129 قرار إزالة بالإدارة العامة لحماية النيل، بمساحة 35112 متر مربع .

طلاب صيدلة سوهاج

على جانب أخر اختتم الاتحاد المصري لطلاب كلية الصيدلة بجامعة سوهاج (EPSF-Sohag)، ورشة العمل التعريفية بعنوان مسار (Orbit)، والتي استمرت لمدة يومين بمقر القاعة الزجاجية بالحرم الجامعي القديم ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

صرح بذلك الدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس الجامعة، وقال إن الجامعة تحرص على تنفيذ تلك الورشات التدريبية لطلاب كلية الصيدلة، لتأهيلهم لسوق العمل بعد التخرج، ودعم جميع الأنشطة التطوعية المتعلقة بتطوير منظومة الصحة، بما يتوافق مع استراتيجية ورؤية مصر ٢٠٣٠.‎

وأوضح الدكتور مجدى القاضي القائم بعمل عميد الكلية، أن الهدف من الورشة هو تطوير مهنة الصيدلة، وتحسين نهج وفكر الطلاب، بالإضافة إلى تدريبهم على مجالات العمل المختلفة لسد العجز وتعريفهم بكل تفاصيل سوق العمل .

جامعة سوهاج

وأضاف الدكتور محمد صلاح الدين وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، أن التدريب تضمن دراسات عديدة عن مجال اليقظة الدوائية أو ال(Pharmacovigilance)، وأيضا دراسات ما بعد التخرج والدبلومات الدراسية المختلفة لخريجي الصيدلية، مشيراً إلى أن المحاضرات تضمنت أيضاً التعريف بالمسارات المهنية المختلفة التي يمكن طالب الصيدلة أن يسلكها خلال مسيرته الوظيفية، والصعوبات التي قد يواجهها بسوق العمل وكيفية التغلب عليها.