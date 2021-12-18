/666687/محمود-متولي-لاعب-الأهلي-يخضع-لفحوصات-طبية-في-مركز-أسباير

توجه محمود متولي، مدافع النادي الأهلي صباح اليوم السبت برفقة الدكتور محمد وفائي إخصائي التأهيل والعلاج الطبيعي بالنادي إلى مركز أسباير الطبي في العاصمة القطرية الدوحة للخضوع لفحوصات طبية دقيقة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وكان متولي قد تعرض للإصابة بآلام في العضلة الأمامية خلال مشاركته في مباراة الأهلي وطلائع الجيش الودية والتي خاضها الفريق استعدادا لمواجهة فريق الرجاء المغربي على لقب كأس السوبر الإفريقي.

وكانت بعثة الأهلي قد وصلت إلى الدوحة مساء أمس الجمعة، وخضعت لمسحة طبية في فندق الإقامة بالعاصمة القطرية وجاءت جميعها سلبية وذلك في إطار الإجراءات التي وضعتها اللجنة المنظمة للمباراة.

ويخوض الفريق في العاشرة من صباح اليوم مرانه الأول في قطر استعدادا لمواجهة فريق الرجاء المغربي على لقب كأس السوبر الإفريقي.

قائمة الأهلي

وتضم قائمة الفريق في قطر كلا من: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء ورامي ربيعة وبدر بانون ومحمود متولي وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وعلي معلول ومحمود وحيد ومحمد هاني وكريم فؤاد وأكرم توفيق وعمرو السولية وحمدي فتحي وأليو ديانج ومحمد محمود وعمار حمدي ومحمد مجدي افشة واحمد عبدالقادر وطاهر محمد طاهر وحسين الشحات ولويس ميكيسوني وبيرسي تاو ووليد سليمان ومحمود كهربا ومحمد شريف وحسام حسن واحمد نبيل كوكا.

لاعبي الأهلي مع المنتخب

وسوف ينضم لاعبي منتخب مصر لبعثة الفريق عقب الانتهاء من مباراة قطر في كأس العرب من أجل تحديد المركزين الثالث والرابع، بينما ينتظر بدر بانون المدافع المغربي بعثة الفريق وسيتواجد علي معلول بعد نهاية مشاركته مع منتخب تونس في المباراة النهائية للبطولة.

واللاعبون المتواجدون في قطر هم "علي معلول، بدر بانون، محمد الشناوي، أكرم توفيق، أيمن اشرف، عمرو السولية، حمدي فتحي، محمد مجدي أفشة، محمد شريف".

حقق النادي الأهلي فوز قوي على سموحة 5-1، في المباراة الودية التي جمعت الفريقين عصر اليوم الأربعاء على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك في إطار الاستعدادات لمباراة الرجاء المغربي في كأس السوبر الإفريقي، المحدد لها يوم 22 ديسمبر الجاري في قطر.

أحرز لويس ميكيسوني الهدف الأول في الدقيقة الـ١٦ من أحداث الشوط الأول، بعدما تسلم بينية رائعة وراوغ دفاع سموحة وسدد كرة أرضية في المرمى لم يتمكن الحارس من التصدي لها.

وسجل الأهلي ثاني أهدافه في الدقيقة الـ٢٤ عن طريق بيرسي تاو مهاجم الفريق، بعدما استقبل تاو بينية رائعة من حسين الشحات داخل منطقة الجزاء، ليراوغ المدافع ويسدد رائعة على يسار حارس سموحة.