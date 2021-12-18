/666688/بعد-نشر-فيديو-له--أمن-سوهاج-ينجح-في-القبض-على-طفل-يقود-ميكروباص-ويروع-المواطنين

نجح ضباط ادارة مرور سوهاج اليوم في القبض على طفل يقود سيارة ميكروباص ويقوم بترويع الركاب، على طريق "روافع القصير – الصلعة "بدائرة مركز سوهاج ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

بدأت الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش - مساعد وزير الداخلية - ومدير أمن سوهاج اخطارا اللواء محمد زين، مدير المباحث الجنائية يفيد إخطار من مأمور مركز سوهاج بقيادة طفل لميكروباص وترويع المواطنين على الطرقات بدائرة المركز.

أمر اللواء محمد شرباش، بسرعة ضبط الطفل، وتم القيام بحملة مرورية داخل المدينة وأمكن ضبط الطفل الذي ظهر في الفيديو وتبين أنه يدعي "شعبان ع" 16 عام طالب ويقيم دائرة مركز سوهاج وضبط السيارة الميكروباصأجرة سوهاج رخصة تسيير تنتهي 1/3/2022 ملك المدعو "أحمد ع ش" بولاية والده، شقيق قائد السيارة، أمام موقف روافع القصير بدائرة قسم أول سوهاج.

وتم التحفظ علي السيارة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا للعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

وفاة مُسن أثناء جلوسه على أريكة أمام منزلة في سوهاج

على جانب اخر دخل مُسن الى مستشفى طما المركزي شمال محافظة سوهاج "جثة هامدة" وبها سحجه بالوجه ونزيف من الأنف، ويقيم بدائرة المركز وتم ابلاغ الشرطة بالواقعة.

بدأت الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش - مساعد وزير الداخلية - ومدير أمن سوهاج اخطارا من العميد وائل منصور، مأمور مركز شرطة طما، يفيد بوصول المدعو " ا ع " 60عام عامل الى مستشفى طما المركزي "جثة هامدة" ويقيم بناحية دائرة مركز طما وبه إصابات سحجه بالوجه ونزيف من الأنف.

انتقل على الفور الرائد احمد تعيلب، رئيس مباحث الركز والفريق المعاون لة، وبسؤال شقيقه المدعو /"علي ع ف ع" 64 عام عامل ويقيم بذات الناحية قرر بأنه أثناء جلوس شقيقه علي أريكه أمام المنزل سقط أرضاً وحدثت اصابته وقام بنقله للمستشفى إلا أنه توفي، وأضاف بأن شقيقه المذكور يعاني من أمراض بالقلب ولم يتهم أحد بالتسبب في ذلك.

وبتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة " أزمة قلبيه " ولا توجد شبهة جنائية في الوفاة وتحرر المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة.