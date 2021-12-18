/666689/كأس-العرب--التشكيل-الرسمي-لمنتخب-مصر-لمواجهة-قطر

أعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة كارلوس كيروش المدير الفني عن التشكيل الذي سيبدأ به مباراة مصر وقطر على تحديد المركز الثالث لبطولة كأس العرب المقامة حاليًا بقطر على النحو التالي:

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

تشكيل منتخب مصر أمام قطر

في حراسة المرمي: محمد الشناوي

أحمد فتوح - محمد عبدالمنعم - الونش - عمر كمال مهند لاشين - حمدي فتحي - السولية- رفعت - زيزو- محمد شريف.

البدلاء

محمد صبحي محمود جاد-أحمد ياسين-مروان داوود -مصطفى فتحي-مروان حمدي -أحمد حجازي -أكرم توفيق -أسامة فيصل -حسين فيصل -أفشة .

خارج القائمة

أيمن اشرف 12

القنوات الناقلة

أعلنت مجموعة قنوات "بي إن سبورتس" القطرية نقل المباراة عبر قناة beIN Sports HD 1 و beIN Sports HD 1 المفتوحتان حيث تظهر القناة الأولى إحصائيات وأرقام المباراة مع صورة حية لغرفة التعليق فيما تبث القناة الأخرى المباراة في صورة كاملة.

قناة الكأس القطرية أيضاً أعلنت عن إذاعة المباراة عبر Alkass One HD المفتوحة .

حكم مباراة مصر وقطر

طاقم الحكام كالتالى: فاكوندو تيو حكمًا رئيسيًا، إيزيكييل برايلوفسكي وجابريل تشادي ألفريديو مساعدين، وسعيد مارتينيز من الهندوراس حكمًا رابعًا، فيما يتواجد خوان سوتو من فينزويلا حكما لـvar، ويساعده كابريرا جونزاليس من الأوروجواي.

تصريحات كيروش

وقال: "أنا فخور جدًا بجميع اللاعبين، يجب علينا أن نتعلم من الماضي ونستفيد منه من أجل النجاح في المستقبل والبداية من مباراة قطر غدًا، وسنقاتل من أجل الفوز وتحقيق المركز الثالث، ولا يوجد في قاموسي كلمة خسارة، ما أعلمه فقط هو الفوز أو التعلم من الأخطاء".

وأوضح: "منتخب قطر جيد ومنظم للغاية، حيث لعبوا مع بعضهم البعض لمدة سنوات طويلة واستعدوا جيدًا، وبكل تأكيد هم يملكون نفس الهدف الذي نريده من مباراة الغد وهو الفوز في يومهم الوطني، سيكون من الجيد تحقيق الانتصار عليهم في مثل هذه الأجواء".