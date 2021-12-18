/666690/بعد-وفاته-أبرز-المعلومات-عن-الفنان-محب-كاسر

رحل عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، الفنان القدير محب كاسر،ع عمر ناهز 75 عامًا، بعد صراع مع المرض، ومن المقرر تشيع جثمانه بمقابر العائلة في منقطة بسيون بمحافظة الغربية، بعد صلاة الظهر.

دوت الخليج يرصد أبرز المعلومات حول الفنان محب كاسر بعد رحيله.

وينشر دوت الخليج أبرز المعلومات حول مسيرة الفنان محب كاسر الفنية وحياته الشخصية.

السيرة الذاتية لمحب كاسر

محب كاسر ممثل مصرى من مواليد مركز إسنا محافظة قنا، بدأ مشواره الفنى فى بداية الستينيات بفيلم يوم الحساب ١٩٦٢.

بداية محب كاسر الفنية

وشارك في 170 عملًا فنيًا، فبدأ مشواره الفني في أوائل الستينيات بفيلم «يوم الحساب»، واستمر بتأدية الأدوار الصغيرة كالحارس والبواب والغفير الصعيدي، حتى بداية الثمانينات.

له العديد من المسلسلات والأفلام التليفزيونية أبرزها «دموع في عيون وقحة» ١٩٨٠ و«محمد رسول الله» ١٩٨٣ و«عائلة الأستاذ شلش» ١٩٨٥ و«ليالى الحلمية» ١٩٨٧ و«عفاريت السيالة»٢٠٠٤ و«بدون ذكر أسماء» ٢٠١٣، و«البحث عن فضيحه» ١٩٧٣ وفيلم «الثأر» ١٩٨٢.

أشهر أعمال محب كاسر

ومن أهم وأشهر أعمال محب كاسر على الساحة الفنية، هي فيلم درس خصوصي، الظالم والمظلوم، جحا ولعبة المسمار، إلى أين تأخذني هذه الطفلة، بيت للحنان.

آخر أعمال محب كاسر

وكان آخر مشاركات الفنان محب كاسر فى مسلسلى «سلسال الدم» و «بدون ذكر أسماء» الذى شارك فيه عام 2013.

ديانة محب كاسر

وسبق وأن صرح نجل الفنان محب كاسر أن والده قضى حياته بين الصلاة في المساجد وقراءة القرآن، وهو ما ينفى الأنباء المتداولة عن كونه مسيحي.