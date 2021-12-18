أسعار الخضروات والفاكهة: تراجع البسلة والطماطم

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أسعار الخضروات والفاكهة، محل اهتمام أغلب الأسر المصرية التى تسعى إلى استعمال السلع الغذائية بشكل يومي.

دوت الخليج أسعار الخضروات والفاكهة ورصد موقع دوت الخليج، أسعار الخضروات والفاكهة فى الأسواق والتى شهدت فى الوقت الحالي ثبات أغلب السلع الاستراتيجية. هذا وواصلت أسعار الخضروات والفاكهة تذبذب فى أغلب السلع الغذائية، بينما تأرجحت أسعار الطماطم بين جنيهين ونصف إلى 3 جنيهات ونصف. ونشير فى السطور التالي أبرز أسعار الخضروات الفاكهة فى الأسواق، وإليكم القائمة:- أسعار الخضروات والفاكهة سعر الباذنجان البلدى يترواح بين 1.5 إلى 4.5 جنيه. سعر الفلفل الرومي يتراوح بين 3 إلى 6 جنيهات. الفلفل الحامي يتراوح بين 3 إلى 5 جنيهات. واستقرت أسعار الملوخية لتتراوح بين 1.5 إلى 3 جنيهات. واستقر سعر الخيار البلدى ليتراوح بين 2.5 إلى 4.5 جنيه. الطماطم تتراوح بين 1.5 إلى 3 جنيهات. البطاطس تتراوح بين 2 إلى 5 جنيهات. البصل يتراوح بين 2 إلى 3.15 جنيه. الكوسة تتراوح بين 3.5 إلى 5.5 جنيه. الفاصولياء تتراوح بين 4 إلى 7 جنيهات. واستقرت البامية لتتراوح بين 6 إلى 9 جنيهات. جاءت اسعار الفاكهة كالاتي: واستقر سعر التين البرشومي ليتراوح بين 5 إلى 13 جنيها. واستقرت الجوافة لتتراوح بين 4 إلى 7 جنيهات. واستقرت أسعار الرمان لتتراوح بين 4 إلى 7 جنيهات. واستقرت أسعار الفراولة ليتراوح بين 8 إلى 12 جنيها. واستقرت أسعار الكانتالوب لتتراوح بين 4 إلى 7 جنيهات. استقر البرتقال البلدي ليتراوح بين 2 إلى 3.5 جنيه. واستقر سعر اليوسفي ليتراوح بين 2.5 إلى 5 جنيهات. واستقر الليمون البلدي ليتراوح بين 5 إلى 8 جنيهات.

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