الأهلي يمنح راحة لـ«بدر بانون» من مران اليوم

/666695/الأهلي-يمنح-راحة-لـبدر-بانون-من-مران-اليوم

منح الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المغربي بدر بانون مدافع الفريق راحة من التدريبات اليوم، بعد انضمامه لبعثة الفريق في الدوحة أمس الجمعة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقام الجهاز الفني بمنح «بانون» راحة من مران اليوم، على أن يشارك غدا بصورة طبيعية، في إطار استعدادات الأهلي لمواجهة الرجاء المغربي على لقب كأس السوبر الإفريقي.

قائمة الأهلي

وتضم قائمة الفريق في قطر كلا من: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء ورامي ربيعة وبدر بانون ومحمود متولي وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وعلي معلول ومحمود وحيد ومحمد هاني وكريم فؤاد وأكرم توفيق وعمرو السولية وحمدي فتحي وأليو ديانج ومحمد محمود وعمار حمدي ومحمد مجدي افشة واحمد عبدالقادر وطاهر محمد طاهر وحسين الشحات ولويس ميكيسوني وبيرسي تاو ووليد سليمان ومحمود كهربا ومحمد شريف وحسام حسن واحمد نبيل كوكا.

لاعبي الأهلي مع المنتخب

وسوف ينضم لاعبي منتخب مصر لبعثة الفريق عقب الانتهاء من مباراة قطر في كأس العرب من أجل تحديد المركزين الثالث والرابع، بينما ينتظر بدر بانون المدافع المغربي بعثة الفريق وسيتواجد علي معلول بعد نهاية مشاركته مع منتخب تونس في المباراة النهائية للبطولة.

واللاعبون المتواجدون في قطر هم "علي معلول، بدر بانون، محمد الشناوي، أكرم توفيق، أيمن اشرف، عمرو السولية، حمدي فتحي، محمد مجدي أفشة، محمد شريف".

حقق النادي الأهلي فوز قوي على سموحة 5-1، في المباراة الودية التي جمعت الفريقين عصر اليوم الأربعاء على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك في إطار الاستعدادات لمباراة الرجاء المغربي في كأس السوبر الإفريقي، المحدد لها يوم 22 ديسمبر الجاري في قطر.

أحرز لويس ميكيسوني الهدف الأول في الدقيقة الـ١٦ من أحداث الشوط الأول، بعدما تسلم بينية رائعة وراوغ دفاع سموحة وسدد كرة أرضية في المرمى لم يتمكن الحارس من التصدي لها.

وسجل الأهلي ثاني أهدافه في الدقيقة الـ٢٤ عن طريق بيرسي تاو مهاجم الفريق، بعدما استقبل تاو بينية رائعة من حسين الشحات داخل منطقة الجزاء، ليراوغ المدافع ويسدد رائعة على يسار حارس سموحة.