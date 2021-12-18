/666696/علاء-قريطم-تقدير-دولي-كبير-لدور-الأزهر-الشريف-في-مكافحة-الإرهاب-والتطرف

أشاد النائب علاء قريطم عضو مجلس النواب بتصريحات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف خلال لقائه مع سفير الدنمارك بالقاهرة سفند أولينج والتى أكد فيها أن مكافحة الأزهر للتطرف والتشدد ينطلق من مسئوليته العالمية والمجتمعية ولدينا الآن مهمة في ظل الظروف العالمية الحالية ممثلة في تصحيح الصورة الذهنية عن الإسلام لدى الغربيين ومكافحة انتشار مصطلح الإسلاموفوبيا فضلا عن تفنيد شبهات الجماعات المتطرفة التي تستهدف تشويه أحكام ومبادئ الدين الإسلامي لدى المسلمين أنفسهم.

دوت الخليج

كما أشاد النائب علاء قريطم عضو مجلس النواب، فى بيان له اصدره اليوم، بتأكيد الطيب بأن الأزهر سخر الكثير من جهوده للتصدي للمحاولات العالمية الجديدة الهادفة لتحطيم الجذور الثقافية والحضارية، والتخلي عن القيم الدينية واستبدالها برؤى يمكن وصفها بالطوفان الجديد لترويج أفكار ونظم حديثة مدفوعة بقوى المال والسياسة وهو ما يمثل خطرا كبيرا على منظومة القيم العالمية مثمناً تطرق شيخ الأزهر للحديث عن أزمة تغير المناخ والسياسات الدولية التي مهدت لانتشار هذه الأزمة وتأكيده أن رفض الدول الصناعية الكبرى إبداء أي التزام تجاه الدول النامية والأكثر تضررا من الآثار الناجمة عن هذه التغيرات البيئية، يمثل تنصلا صريحا من واجبات هذه الدول وتجاهلا واضحا لمبدأ المسؤولية المشتركة الذي يعد الحل الوحيد للخروج لعالمنا من أزمة تغير المناخ.

علاء قريطم: تقدير دولي كبير لدور الأزهر الشريف في مكافحة الإرهاب والتطرف

واعتبر قريطم حديث سفير الدنمارك واشادته بجهود الأزهر الشريف لمكافحة التشدد والتطرف وتعزيز الحوار بين الأديان وعلاقتكم بالبابا فرنسيس، وأن هذه الجهود بين قادة الأديان انتقلت بدورها إلى القاعدة العريضة من الأفراد في كل المجتمعات، ونشهد جميعا تحولا ملحوظا في علاقة أتباع الديانات بعضهم البعض، بمثابة تقدير دولى كبير للازهر الشريف وامامه الأكبر فى مكافحة الارهاب والتطرف.