/666698/أحمد-عبد-القادر-يخوض-تدريبات-منفردة-بالكرة-في-تدريبات-الأهلي

خاض أحمد عبد القادر، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريبات علاج طبيعي على هامش مران الفريق الذي أقيم في العاشرة من صباح اليوم على ملعب الإرسال بالعاصمة القطرية الدوحة استعدادا لمواجهة فريق الرجاء المغربي على لقب كأس السوبر الإفريقي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأدى عبدالقادر فقرات تأهيل بدني وعلاج طبيعي إلى جانب فقرة تدريب منفرد بالكرة بعدما تعرض للإصابة في العضلة الضامة خلال الأيام الماضية.

قائمة الأهلي

وتضم قائمة الفريق في قطر كلا من: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء ورامي ربيعة وبدر بانون ومحمود متولي وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وعلي معلول ومحمود وحيد ومحمد هاني وكريم فؤاد وأكرم توفيق وعمرو السولية وحمدي فتحي وأليو ديانج ومحمد محمود وعمار حمدي ومحمد مجدي افشة واحمد عبدالقادر وطاهر محمد طاهر وحسين الشحات ولويس ميكيسوني وبيرسي تاو ووليد سليمان ومحمود كهربا ومحمد شريف وحسام حسن واحمد نبيل كوكا.

لاعبي الأهلي مع المنتخب

وسوف ينضم لاعبي منتخب مصر لبعثة الفريق عقب الانتهاء من مباراة قطر في كأس العرب من أجل تحديد المركزين الثالث والرابع، بينما ينتظر بدر بانون المدافع المغربي بعثة الفريق وسيتواجد علي معلول بعد نهاية مشاركته مع منتخب تونس في المباراة النهائية للبطولة.

واللاعبون المتواجدون في قطر هم "علي معلول، بدر بانون، محمد الشناوي، أكرم توفيق، أيمن اشرف، عمرو السولية، حمدي فتحي، محمد مجدي أفشة، محمد شريف".

حقق النادي الأهلي فوز قوي على سموحة 5-1، في المباراة الودية التي جمعت الفريقين عصر اليوم الأربعاء على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك في إطار الاستعدادات لمباراة الرجاء المغربي في كأس السوبر الإفريقي، المحدد لها يوم 22 ديسمبر الجاري في قطر.