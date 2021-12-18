/666699/في-اليوم-العالمي-للغة-العربية-5-أشياء-ملزمة-بكتابة-اللغة-اللعربية-مشروع-قانون

يحتفل العالم اليوم، باليوم العالمي للغة العربية، والذي يصادف 18 ديسمبر من كل عام، وتقرر الاحتفال باللغة العربية في هذا التاريخ لأنه اليوم الذي أصدرت فيه الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارها رقم 3190 في ديسمبر عام 1973، والذي يقر بموجبه إدخال اللغة العربية ضمن اللغات الرسمية ولغات العمل في الأمم المتحدة.

مشروع قانون حماية اللغة العربية تقدمت النائبة سولاف درويش، وكيل لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، بمشروع قانون حماية اللغة العربية، وأحاله رئيس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي إلى لجنة مشتركة من الثقافة والاعلام والتعليم والشئون الاقتصادية، حيث ناقشت اللجنة مشروع القانون وفي انتظار إحالته إلى الجلسة العامة. ونصت المادة على 5 أشياء يجب كتابتها باللغة العربية وهم: دوت الخليج 1- لافتات أسماء المؤسسات العامة والحكومية وعناوينها. 2- الشوارع والأحياء والساحات والحدائق العامة والشواطئ والمنتزهات وغيرها من المواقع، وتستثنى من ذلك المواقع المسماة بأسماء أعلام غير عربية. 3- المؤسسات التجارية والمالية والصناعية والعلمية والاجتماعية والسياحة وغيرها من المؤسسات العامة والخاصة والأهلية. 4- أوراق النقد والمسكوكات والطوابع والميداليات والنياشين المصرية. 5- الشهادات وقرارات معادلة الشهادات الأجنبية. ويجوز أن تضاف إلى الكتابة العربية ما يقابلها بلغة أجنبية على أن تكون اللغة العربية أكبر حجما وأبرز مكانا.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر في اليوم العالمي للغة العربية.. 5 أشياء ملزمة بكتابة اللغة اللعربية «مشروع قانون» على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.