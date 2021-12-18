بالتزامن مع أعياد رأس السنة....إيناس عبد الحليم: لابد من تكثيف التواجد الأمنى للتصدى لأية مخططات إرهابية تفسد فرحة المصريين 

/666702/بالتزامن-مع-أعياد-رأس-السنةإيناس-عبد-الحليم-لابد-من-تكثيف-التواجد-الأمنى-للتصدى-لأية-مخططات-إرهابية-تفسد-فرحة-المصريين

أكدت النائبة إيناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب، على أهمية الاستعداد لاستقبال موسم أعياد الميلاد المجيد، التى ستنطلق منذ نهاية شهر ديسمبر وتستمر حتى أوائل يناير، مشددة على ضرورة التصدى لأية مخططات تسعى العناصر الإجرامية لارتكابها من أجل زعزعة استقرار الوطن، وافساد فرحة الأخوة الأقباط.

دوت الخليج

وأشادت عضو مجلس النواب، فى تصريحات صحفية اليوم، بدور رجال وزارة الداخلية فى تأمين الشوارع والمناطق الحيوية تزامنا أيضا مع أعياد رأس السنة الميلادية.

وطالبت عبدالحليم، بتكثيف التواجد الامنى أمام الكنائس والمناطق السياحية، للتصدى لأية جرائم تهدد أمن مصر، وتهدر الجهود المبذولة على مدار السنوات الماضية، لاستعادة مكانة مصر السياحية من جديدة.

اليوم العالمي للغة العربية

يحتفي العالم اليوم، باليوم العالمي للغة العربية، والذي يصادف 18 ديسمبر من كل عام، وتقرر الاحتفال باللغة العربية في هذا التاريخ لأنه اليوم الذي أصدرت فيه الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارها رقم 3190 في ديسمبر عام 1973، والذي يقر بموجبه إدخال اللغة العربية ضمن اللغات الرسمية ولغات العمل في الأمم المتحدة.

يرصد لكم موقع "دوت الخليج" الإخباري جهود البرلمان في الحفاظ علي لغة الضاد، كالتالي:

مشروع قانون حماية اللغة العربية

تقدمت النائبة سولاف درويش، وكيل لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، بمشروع قانون حماية اللغة العربية، وأحاله رئيس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي إلى لجنة مشتركة من الثقافة والاعلام والتعليم والشئون الاقتصادية، حيث ناقشت اللجنة مشروع القانون وفي انتظار إحالته إلى الجلسة العامة.

ونصت المادة الثانية من مشروع القانون، علي أن اللغة العربية هي اللغة الرسمية الوحيدة في جمهورية مصر العربية، ولا يجوز استعمال أي لغة أخرى، وتلتزم الوزارات والمصالح الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة والخاصة والنقابات والجمعيات والنوادي والأحزاب ومنظمات المجتمع المدني والشركات باستخدام اللغة العربية في نشاطها الرسمي.

ويعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون أو اللوائح أو التعليمات الصادرة بموجبه بغرامة لا تقل عن 1000 جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه.

حذف أى مصطلحات باللغة الإنجليزية

موافقة مجلس النواب، على حذف أى مصطلحات باللغة الإنجليزية بمشروع قانون تنظيم وتنميـة استخدام التكنولوجيـا الماليـة في الأنشطة الماليـة غيـر المصرفية. وجاءت الموافقة، بناء على اقتراح النائب أشرف رشاد الشريف ممثل الهيئة البرلمانية لمستقبل وطن، الذى طالب بحذف أى مصطلحات أجنبية من مشروع القانون واستبدالها باللغة العربية.

وطالب رشاد، أن يتم إدراج بند باللجنة العامة مفاده التنبيه على رؤساء اللجان النوعية بالمجلس بعدم خروج أى قانون يحتوى على مصطلحات إنجليزية، مضيفا:” نحاول أن نكون اللبنة الأخيرة فى الدفاع عن اللغة العربية.