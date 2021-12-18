انتهاء التسجيل في النسخة الرابعة من مُنتدى شباب العالم «تفاصيل»

/666706/انتهاء-التسجيل-في-النسخة-الرابعة-من-منتدى-شباب-العالم-تفاصيل

أعلنت إدارة منتدى شباب العالم عن انتهاء التسجيل للحضور والمشاركة في النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم والتي تعقد بمدينة شرم الشيخ في الفترة من ١٠ إلى ١٣ يناير٢٠٢٢، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسيرئيس الجمهورية.وكانت إدارة المنتدىقد أعلنتفي مؤتمرصحفيعُقد في الأكاديمية الوطنية للتدريب عن فتح باب التسجيل للشباب من مصر ودول العالم للمشاركة في النسخة الرابعة من المنتدى، واستمرت فترة التسجيل لشهر كامل، ثم قررت إدارة المنتدى مد فترة التسجيل لنهاية الأسبوع الماضي، نظرًا للإقبال الشديد على المنتدى هذا العام.حيث قامبالتسجيل على الموقع الرسمى للمنتدى أكثر من٥٠٠ ألف شاب وشابة من ١٩٦ دولة من مختلف القارات بالترتيب الآتي؛ أفريقيا، أوروبا، آسيا، أمريكا الشمالية، أمريكا الجنوبية.

دوت الخليج

انتهاء التسجيل في النسخة الرابعة من مُنتدى شباب العالم

يعود منتدى شباب العالم هذا العام من خلال العديد من الأنشطة والفعاليات الجديدة بعد توقفه منذ عام 2019، بسبب جائحة كورونا، مع الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لضمان سلامة جميع المشاركين من مصر ومختلف دول العالم.

منتدى شباب العالم «حدث سنوي»

منتدى شباب العالم هو حدث سنوي عالمي يقام بمدينة شرم الشيخ تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وقد انطلقت النسخة الأولى منه في عام ٢٠١٧ بعد دعوة عدد من شباب مصر المتميز ليرسل رسالة سلام وازدهار وتنمية إلى العالم أجمع، كما شهدت النسخة الثانية للمنتدى في عام ٢٠١٨ مشاركة أكثر من خمسة ألاف من شباب العالم، وشهد المنتدى في نسخته الثالثة عام ٢٠١٩ مشاركة الآف من شباب العالم لمناقشة عدد من الموضوعات الثرية حول الأمن الغذائي، والبيئة والمناخ، وسلسلة الكتل والذكاء الاصطناعي، وتمكين المرأة، والفن والسينما بالإضافة إلى نموذج محاكاة للاتحاد من أجل دول المتوسط.