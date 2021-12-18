ضمن مبادرة«أحلى وهي خضرة »زراعة 3050 شجرة بمركز جهينة في سوهاج

/666682/ضمن-مبادرةأحلى-وهي-خضرة-زراعة-3050-شجرة-بمركز-جهينة-في-سوهاج

أكد اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة جهينة قامت بزراعة 3050 شجرة بنطاق المدينة والقرى التابعة، منذ انطلاق مبادرة اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج " أحلى وهي خضرة" للتشجير وزيادة المساحات الخضراء بنطاق المحافظة .

وقال أحمد البدري رئيس مركز ومدينة جهينة إن أعمال التشجير شملت مدينة جهينة، وجميع القرى والنجوع التابعة بالشوارع الرئيسية والطرق العامة، ومحيط المدارس، ومراكز الشباب، والمصالح الحكومية، وعلى جوانب الترع التي تم تبطينها ، لافتا إلى استلام 500 شجرة جديدة جاري التجهيز لزراعتها بنطاق المركز .

كلية الصيدلة جامعة سوهاج

على جانب أخراختتم الاتحاد المصري لطلاب كلية الصيدلة بجامعة سوهاج (EPSF-Sohag)، ورشة العمل التعريفية بعنوان مسار (Orbit)، والتي استمرت لمدة يومين بمقر القاعة الزجاجية بالحرم الجامعي القديم ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

صرح بذلك الدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس الجامعة، وقال إن الجامعة تحرص على تنفيذ تلك الورشات التدريبية لطلاب كلية الصيدلة، لتأهيلهم لسوق العمل بعد التخرج، ودعم جميع الأنشطة التطوعية المتعلقة بتطوير منظومة الصحة، بما يتوافق مع استراتيجية ورؤية مصر ٢٠٣٠.‎

وأوضح الدكتور مجدى القاضي القائم بعمل عميد الكلية، أن الهدف من الورشة هو تطوير مهنة الصيدلة، وتحسين نهج وفكر الطلاب، بالإضافة إلى تدريبهم على مجالات العمل المختلفة لسد العجز وتعريفهم بكل تفاصيل سوق العمل .

جامعة سوهاج

وأضاف الدكتور محمد صلاح الدين وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، أن التدريب تضمن دراسات عديدة عن مجال اليقظة الدوائية أو ال(Pharmacovigilance)، وأيضا دراسات ما بعد التخرج والدبلومات الدراسية المختلفة لخريجي الصيدلية، مشيراً إلى أن المحاضرات تضمنت أيضاً التعريف بالمسارات المهنية المختلفة التي يمكن طالب الصيدلة أن يسلكها خلال مسيرته الوظيفية، والصعوبات التي قد يواجهها بسوق العمل وكيفية التغلب عليها.

وأكد الدكتور محمود الأمير المنشاوي رئيس قسم الصيدلانيات والصيدلة الإكلينيكية والمشرف العلمي للإتحاد بالكلية، أنه تم الاتفاق مع بعض الجهات الخارجية المعنية بهذا الشأن، وذلك لتطوير المهنة من خلال تعميم الروشتات المطبوعة بإحدى المستشفيات الخاصة، كخطوة إضافية نحو حل مشاكل المهنة ومشاكل الصحة في مصر بشكل عام.

‏‎‎وأشار كلا من محمود عماد رئيس مكتب الاتحاد المصري وأحمد طاهر مسئول التسويق، إلى أنه تم منح جميع الطلاب المشاركين شهادات من نقابة صيادلة سوهاج، إضافة إلى أنه سيتم تنفيذ ورش عمل عن التنمية البشرية والمهارات الشخصية وكيفية كتابة السير الذاتية وذلك خلال الأسبوع القادم بمقر الجامعة القديم.