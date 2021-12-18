خريطة سقوط الأمطار خلال 3 أيام (صور)

جدة - نرمين السيد - اليوم 18 ديسمبر: -

من المتوقع سقوط أمطار خفيفة على أجزاء متفرقة من السواحل الشمالية.

يوم 19 ديسمبر:-

من المتوقع سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية وبعض محافظات الوجه البحرى وقد تصل إلى القاهرة.

يوم 20 ديسمبر:

من المتوقع سقوط أمطار قد تكون متوسطة على السواحل الشمالية الغربية وتقل شدتها على السواحل الشمالية الشرقية وسيناء ومحافظات الوجه البحرى والقاهرة وقد تصل إلى شمال الصعيد.

نصائح هيئة الأرصاد

وأكد خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن البلاد تشهد اليوم نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة وشمال الصعيد أيضا.

وقدم الخبراء، عدة نصائح للمواطنين أهمها عدم القيادة بسرعات عالية على الطرق التى تتساقط عليها الأمطار، وتنصح بالقيادة بهدوء وتوخى الحذر، وعدم ملامسة أعمدة الإنارة أو الاقتراب منها، والابتعاد عن النوافذ الزجاجية والأبواب المعدنية أثناء سقوط الأمطار خاصة الرعدية مع تخفيف إضاءة السيارة وترك مسافات بين السيارة والأخرى، والتواجد داخل المبانى السكنية خلال هطول الأمطار.

إضافة إلى الابتعاد عن المبانى والشرفات المتهالكة، وارتداء الملابس الشتوية الثقيلة خاصة للحماية من نزلات البرد.