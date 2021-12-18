محافظ الجيزة: جاهزية 3935 فريقا لتطعيم 1.7 مليون طفل ضد شلل الأطفال

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ووجه محافظ الجيزة، وفقا لبيان صحفى، مديرية الصحة بتقديم كافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام المواطنين، مشيرًا إلى الاهتمام الذى توليه الدولة بالقطاع الصحى وتقديم خدمات أفضل للمواطنين، تنفيذاً لرؤية واستراتيجية مصر 2030، وتحقيقًا لأهداف التنمية المستدامة، مناشداً المواطنين بالذهاب للوحدات الصحية بأطفالهم ممن يشملهم السن وذلك فى المدة المعلنة لتطعيمهم أو من خلال الفرق المتحركة والتى سوف تتنقل بالشوارع.
وأكد محافظ الجيزة، أن المستهدف للتطعيم 1.7 مليون طفل وطفله فى الفئة العمرية من سن يوم إلى خمس سنوات من المصريين وغير المصريين المقيمين على أرض محافظة الجيزة.
وأضاف أن الحملة تستمر لمدة أربعة أيام من الساعة الثامنة صباحا حتى الخامسة مساء، والتطعيم متوفر بالمراكز الطبية والوحدات الصحية وأماكن التجمعات وكذلك الفرق المتنقلة التى تجوب أنحاء المحافظة من منزل إلى منزل والحضانات، موجها رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بتذليل كافة العقبات أمام الفرق المشاركة لضمان تحقيق المستهدف ونشر سيارات لتوعية المواطنين بضرورة تطعيم أبناءهم حفاظا على سلامتهم.
وأشار الدكتور محمد منصور وكيل وزارة الصحة بالجيزة، إلى أن التطعيم آمن وهو عبارة عن نقطتين عن طريق الفم، باستخدام "الطعم الفموى سابين أحادى التكافؤ" نمط 2، مشيراً إلى استعداد المديرية من خلال وضع خطة لتغطية كافة قطاعات المحافظة إلى جانب توفير جميع المعدات "فريزرات وثلاجات وكلامن وأكياس تبريد"، للحفاظ على سلامة وكفاءة الطعوم المستخدمة.
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