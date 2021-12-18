الجيزة تقيم احتفالية بمناسبة اليوم العالمى لذوى الهمم «شكرا ماتكفيش»

جدة - نرمين السيد - نفذت محافظة الجيزة، من خلال إدارة الامومة والطفولة ومديريات الشباب والرياضة والتربية والتعليم والثقافة، وبالتعاون مع مركز رامتان الثقافى احتفالية "شكراً ماتكفيش" للاحتفال باليوم العالمى لذوى الهمم تحت رعاية أحمد راشد محافظ الجيزة.





أشرف على الاحتفالية الأستاذة هند عبدالحليم نائب المحافظ والتى أشارت إلى أنه إلى جانب الاحتفال باليوم العالمى لذوى الهمم فإن الاحتفالية تهدف لدعم أبناء المحافظة من ذوى الهمم وتشجيعهم بالإضافة إلى السعى نحو إثقال مواهبهم من خلال الخبرات التدريبية بمديريات الثقافة والشباب.

الاحتفالية شملت العديد من الفقرات التى شارك فيها ذوى الهمم و استطاعوا أن ينالوا الإشادة الكبيرة من قبل الحاضرين لما تميز به أدائهم على مدار الفقرات.

وقد شملت الفقرات عروض رياضية وغنائية وموسيقية وتم دعم الحفل بعدد من عروض التنورة ومسرح العرائس والمهرج والأرجوز ومعرض مفتوح، كما تم عقد عدد من ورش العمل وندوات التوعية وتقديم الدعم النفسى لأولياء الأمور.

شهدت الاحتفالية حضور ومشاركة من الأستاذة هبة الله عطا مدير الأمومة والطفولة بالمحافظة واللواء عبدالرحمن شلش مدير مديرية الشباب والرياضة والدكتورة نهى نبيل مدير مديرية الثقافة ومسؤولى مديريات التربية والتعليم وفرع المجلس القومى للأمومة والطفولة.