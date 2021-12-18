جدة - نرمين السيد - وتسمح الدولة المصرية، لضيوفها الكرام، بالتمتع بخدمات منظومة التأمين الصحى الشامل، والحملات الصحية والتعليمية دون تفرقة، بالإضافة إلى الحق فى الوصول المجانى لخدمات التعليم العالى، واستقلال وسائل النقل العامة دون تمييز.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اليوم الدولى للمهاجرين.. ماذا فعلت مصر من أجل ضيوف مصر؟ (إنفوجراف) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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