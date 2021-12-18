البيئة: مصر من المناطق الأكثر تعرضا للآثار السلبية للتغيرات المناخية (صور)

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك بحضور الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، والدكتور محمد المحرصاوى رئيس جامعة الأزهر،،وبمشاركة خبراء من جميع أنحاء العالم، ووزرات الكهرباء، والصحة، والتعليم العالى، إضافة إلى العديد من المؤسسات البحثية المعنية بتغير المناخ.

وأكد الدكتور على أبو سنة فى الكلمة التى ألقاها نيابة عن الدكتورة ياسمين فؤاد، أن الحكومة المصرية تولى اهتماما كبيرا بالتحضير لاستضافة مؤتمر المناخ القادم COP27 فى شرم الشيخ، حيث تم تشكيل لجنة عليا برئاسة رئيس مجلس الوزراء وبعضوية الوزارات المعنية سواء على المستوى التنظيمى واللوجيستى أو الفنى لضمان طرح كافة الشواغل التى ستعود فى النهاية على المواطن المصرى والعالمى، وتحرص وزارتى البيئة والخارجية على الخروج بمؤتمر إفريقى ناجح وشامل بمشاركة الأطراف كافة.



وأوضح أبو سنة أن قضية التغيرات المناخية، باتت من أكثر القضايا التى تمس كافة الأنشطة البشرية مما جعلها أحد التحديات التى تواجه تحقيق التنمية المستدامة ليس فقط فى الدول النامية بل والمتقدمة، وأن الرسالات السماوية تؤكد على مسؤولية الإنسان نحو حماية موارد الأرض من الاستهلاك البشرى المفرط، ضماناً لاستدامتها للأجيال القادمة وتحسين رفاهية سبل العيش والإعمار.

وأشار إلى أن التقارير العلمية الدولية والوطنية تؤكد أنه من المتوقع أن تصبح ندرة المياه العذبة على المستوى العالمى من أهم التحديات التى ستواجه الدول النامية خلال العقود القادمة، بالإضافة إلى ما سينجم عن ذلك من نقص فى الغذاء، بالإضافة إلى أن الفيضانات التى تنتج جراء الأمطار الغزيرة ستؤدى إلى هجرة ملايين المواطنين فى العديد من دول العالم، واستكمل أن الأثر الأكبر لتغير المناخ على دول العالم يتمثل فى تهديده للنظم البيئية والموارد الطبيعية نتيجة للتأثير على التنوع البيولوجى.

وأوضح الدكتور على أبو سنة أنه على الرغم من أن انبعاثات مصر من غازات الاحتباس الحرارى لا تمثل سوى 0,6 % من إجمالى انبعاثات العالم إلا أن مصر تعتبر بحكم ظروفها الجغرافية والاقتصادية والسكانية من المناطق الأكثر تعرضاً للآثار السلبية للتغيرات المناخية، ومن واقع إدراك مصر لخطورة قضية التغيرات المناخية اتخذت السياسات والتدابير بدءاً من المشاركة فى كافة المنتديات والاتفاقيات الدولية لإيجاد الشراكات الدولية والإقليمية وآليات التمويل والدعم الفنى سواء فى مجالات التخفيف أو التكيف مع ظاهرة التغيرات المناخية .

وتابع أبو سنة أن مصر ألزمت نفسها بتحقيق التنمية المستدامة من خلال الدستور المصرى الذى تم إصداره واعتماده فى يناير 2014 ، ووضعت "استراتيجية التنمية المستدامة الوطنية: رؤية مصر 2030" وتهدف هذه الاستراتيجية إلى إشراك جميع الشركاء بما فى ذلك القطاع الخاص والمجتمع المدنى فى تحقيق تلك الأهداف، وتسعى مصر إلى تحقيق مبادئ التنمية المستدامة والتصدى من خلالها للتلوث البيئى ولظاهرة التغيرات المناخية من خلال خطوات جادة وفعالة، كما نسعى من خلال المفاوضات الدولية على رصد اللازم من التمويل لتنفيذ المشروعات الوطنية، وتكرار تطبيق التجارب الناجحة للحد من تأثيرات الملوثات البيئية وخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى خاصة بالمناطق السكنية، بالإضافة إلى ضرورة بناء القدرات لتحقيق الاستدامة المرجوة على المدى البعيد ، ولقد لعبت مصر دورها ضمن الشراكات الإقليمية وبدعم وتوافق من شركائنا فى الدول الإفريقية والعربية مما ضمن تضمين رؤية منطقتنا ومصالحها فى تلك الإتفاقيات وهو جهد سياسى مميز لضمان حقوق شعوبنا.

كما تشارك مصر بصفة دورية فى اجتماعات اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، وتقوم بتنفيذ الالتزامات الناشئة عنها، وقد تم الانتهاء من إعداد تقرير الإبلاغ الوطنى الأول والثانى والثالث وجارى إعداد التقرير الرابع والذى يشتمل على حصر لانبعاثات غازات الاحتباس الحرارى من القطاعات المختلفة بالإضافة إلى تجميع الأبحاث العلمية المنشورة عن تأثيرات التغيرات المناخية على القطاعات المختلفة بمصر وكيفية مواجهتها.

كما قامت مصر بتقديم التقرير المحدث كل عامين الأول إلى سكرتارية اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغيرات المناخية فى ديسمبر 2019، بالإضافة إلى التعاون مع الوزارات المعنية لدراسة مدى تأثير التغيرات المناخية على مختلف القطاعات وبخاصة قطاعات الموارد المائية والزراعة والمناطق الساحلية والقطاعات الأخرى مثل الطاقة والصناعة والإنتاج الحيوانى، حيث تم تنفيذ العديد من مشروعات ترشيد وتحسين كفاءة الطاقة والحد من الانبعاثات وتحديث تكنولوجيا الصناعة وتطوير نظم النقل وتشجيع النقل الجماعى وركوب الدراجات وجميعها مبادرات تتم تحت رعاية القيادة السياسية، إيماناً بأهمية القضية وأهمية تغيير سلوكياتنا جميعا لمواجهة التحديات البيئية.

كما تسعى وزارة البيئة، من خلال العديد من الشركاء وآليات التمويل الدولية ومنها مرفق البيئة العالمية وكافة برامج الأمم المتحدة وأحدثهم صندوق المناخ الأخضر لتمويل المشروعات القومية لحماية الشواطئ المصرية والتى تم تمويلها بقيمة حوالى 31 مليون دولار أمريكى، كما تعاونت الوزارة مع هيئة الأرصاد الجوية وإدارة المساحة العسكرية ووزارة الموارد المائية والرى فى إنشاء تطبيق خريطة تفاعلية لمخاطر وتهديدات ظاهرة التغيرات المناخية على جمهورية مصر العربية.

وتابع: وإيماناً من القيادة السياسية بأهمية قضية التغيرات المناخية تم إعادة تشكيل المجلس الوطنى للتغيرات المناخية فى 2019 من ممثلين على مستوى عالٍ من الوزارات المعنية؛ يضع نصب عينيه تقوية العمل الوطنى - سواء العام أو الخاص - للتعامل مع قضية التغيرات المناخية وفق استيراتيجيات وطنية واقعية وخطط عمل قابلة للتنفيذ، كما بادرت وزارة البيئة بتنفيذ برامج لبناء القدرات ورفع الوعى بالظاهرة لكل فئات المجتمع ومنها المرأة والشباب وطلبة المدارس والجامعات من خلال التعاون مع كافة الجهات المعنية من الوزارات والمجالس القومية ومراكز البحوث ومنظمات المجتمع المدنى والقطاع الخاص.

وأشار أبو سنة إلى أن البحث العلمى والتكنولوجيات صديقة البيئة والبدائل المحلية سواء للتخفيف أو التكيف مع الظاهرة هو حجر الزاوية لتجنب الآثار السلبية المحتملة لتغير المناخ والتكاتف والتكامل بين كافة الجهات الوطنية لاتخاذ الإجراءات العلمية والمدروسة لإدماج إجراءات التكيف فى السياسات والخطط الوطنية، وهو العبء الذى يقع على جامعاتنا ومعاهدنا ومراكزنا البحثية المصرية، لذا أصبح من الضرورى الربط بين مخرجات الأبحاث العلمية والتطبيقية وبين برامج وسياسات الدولة فى كافة القطاعات ذات الصلة تحقيقاً لأمل شعبنا وأجيالنا القادمة فى مستقبل أفضل.