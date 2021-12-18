التعليم العالى: تنسيق أكثر من 834 ألف طالب بالجامعات والمعاهد هذا العام

جدة - نرمين السيد - استعرض وزير التعليم العالى والبحث العلمى، تقريرًا مقدمًا من السيد عطا رئيس قطاع التعليم بالوزارة، والمُشرف العام على مكتب التنسيق، حول ما تم إنجازه من أعمال بمكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد للعام الدراسى 2021/2022، وذلك فى ضوء حصاد الوزارة لعام 2021.





وأشار التقرير، وفقا لبيان صحفى، إلى أن إجمالى عدد طلاب الثانوية العامة بمراحلها الثلاث الذين تم قبولهم بالجامعات والمعاهد 556992 طالبًا، و1166 طالبًا من مدارس المُتفوقين STEM، و148 طالبًا من مدارس النيل، و10504 طالبًا من الثانوية المُعادلة العربية، و6279 طالبًا من الثانوية المُعادلة الأجنبية (الشهادة البريطانية، الشهادة الأمريكية، الشهادة الفرنسية، الشهادة الألمانية وغيرها من الشهادات)، و257073 طالبًا من الثانوية الفنية، و2727 طالبًا من الثانوية الأزهرية، ليبلغ إجمالى عدد الطلاب الذين تم تنسيقهم هذا العام عن طريق مكتب التنسيق الإلكترونى 834889 طالبًا.

ومن جانبه، وجه الوزير الشكر للسيد عطا واللجنة العليا للتنسيق، وكافة العاملين بمكتب التنسيق على الجهود المبذولة من أجل تنسيق أكثر من 834 ألف طالب بمختلف الشهادات هذا العام، مشيرًا إلى أن معظم الطلاب تقدموا برغباتهم دون أى مشاكل، وهو ما يعكس حجم الجهود التى بُذلت خلال فترات التنسيق بمراحله الثلاث، فضلاً عن خدمة الطلاب وأولياء الأمور والرد على كافة استفساراتهم.

وصرح عادل عبدالغفار المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى للوزارة، أن فترة التنسيق واكبها جهود مكثفة للمركز الإعلامى للوزارة، من خلال رصد تساؤلات واستفسارات الطلاب طوال فترة التنسيق والرد عليها بالفيديوهات والإنفوجرافات التوضيحية، إضافة إلى إتاحة دليل إرشادى للطلاب على الصفحات الرسمية للوزارة على مواقع التواصل الاجتماعى، وكذلك الموقع الإلكترونى الرسمى للوزارة من هنا لتحقيق الاستفادة القُصوى منها، والإجابة عن الأسئلة الشائعة، كما تم نشر دليل به أسماء كافة المؤسسات التعليمية المُعتمدة من وزارة التعليم العالى والبحث العلمى؛ ليسترشد بها الطلاب وأولياء أمورهم فى معرفة المؤسسات الأكاديمية المعتمدة.