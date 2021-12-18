كل ما تريد معرفته عن كيفية استخراج اشتراكات العاملين بالقطاع الخـــاص

يصرف للعاملين بالقطاع الخاص ويشترط لصرفة استيفاء كافة بيانات طالب الاشتراك فقط . تستخرج الاشتراكات حسب درجات السفر الشغالة بين محطتي القيام والوصول المطلوبة يتم استخراج اشتراكات القطاع الخاص بالدرجات المطورة والمميزة وتحيا مصر والمحسنة . مدة الاشتراك ثلاثة شهور وعام . يتم شراء استمارة طلب الحصول علي الاشتراك نموذج (100نقل) من مكتب الاشتراكات بقيمة 5 جنيهات . يتم إرفاق صورة الرقم القومي بعد مطابقتها مع الأصل . مطلوب عدد ٢ صورة شخصية حديثة .

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