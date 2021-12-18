عبد العاطى: إزالة ٢٦ ألف حالة تعدى بمساحة تتجاوز ٤.٥٠ مليون متر...

- إزالة ٢٦ ألف حالة تعدى بمساحة تتجاوز ٤.٥٠ مليون متر مربع في إطار الحملات الموسعة للإزالات

- رصد احد التعديات بالردم فى المهد وازالته الفورية بمحافظة الجيزة

- حملات تفتيش على النوادى النهرية بالقاهرة الكبرى للتأكد من إلتزامها التام بإشتراطات التراخيص

- حملات موسعة للإزالات بمحافظات الجيزة وكفر الشيخ والغربية والدقهلية والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا

فى اطار الحملات الموسعة لإزالة التعديات على مجرى نهر النيل والترع والمصارف وأملاك الرى .. صرح السيد الدكتور/ محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والري أنه تم حتى تاريخه إزالة اكثر من ٢٦ ألف حالة تعدى بمساحة حوالى ٤.٥٠ مليون متر مربع ، وذلك بالتنسيق التام مع أجهزة الدولة المختلفة ، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة فى هذا الشأن.

وأضاف سيادته أنه في ضوء المتابعة المستمرة والإزالة الفورية للتعديات .. قامت أجهزة وزارة الموارد المائية والرى بإزالة تعدى فى المهد عبارة عن أعمال ردم بطول ٢٠ متر بواجهة الوراق بالجيزة ، وذلك بالتنسيق مع شرطة المسطحات وحى الوراق وبإستخدام معدات الإدارة المركزية لتطوير وحماية نهر النيل بالقاهرة الكبرى.

كما تواصل أجهزة الوزارة حملات التفتيش على النوادى النهرية القائمة فى نطاق القاهرة الكبرى للتأكد من إلتزامها التام بإشتراطات التراخيص وإنذار المخالفين حال وجود أى مخالفة تمهيداً لإزالتها .. حيث تم المرور على نادى الإعلاميين بالبر الغربي لجزيرة المنيل لمتابعة أعمال رد الشئ لأصله بإنشاء حائط ساند من الخرسانة المسلحة جراء مخالفة النادى لإشتراطات ترخيص تطوير المرسي التابع للنادى والقيام بعمل قطع فى الميل الخلفى للجسر وحفر فى المسطاح.

كما تم المرور على مرسي النادى الأهلى وتم التأكد من إزالة الإشغالات المقامة بالمخالفة على المرسي المقام بالنادى وهو عبارة عن عدد (٢) مظلة ، كما تم توجيه إنذار لنادى يخت الجيزة بالبر الغربي للنيل بالدقى لإزالة المظلة المقامة بالمخالفة أعلى النادى فوق منسوب الكورنيش ، وجارى المتابعة لإزالة التعدى ، كما تم توجيه إنذار لمرسي أحد المطاعم بالبر الغربي للنيل لمخالفة إشتراطات تجديد المرسي ، حيث تعهدت الشركة المالكة بإزالة المخالفة والإلتزام بإشتراطات الترخيص ، وجارى المتابعة لإزالة التعدى ، كما تم توجيه إنذار نهائى لأحد المراكب السياحية بالبر الشرقي لجزيرة الزمالك لإزالة دور مخالف أعلى المركب ، وفى حال عدم الإزالة سيتم إلغاء الترخيص نهائياً.

كما تتواصل أعمال إزالة التعديات بمختلف المحافظات .. حيث تم تنفيذ عدد (٤) قرارات إزالة لتعدى بالردم بمساحة ٤٠٠ متر مربع بناحية عزبة شاكر بمركز مطاى بمحافظة المنيا وعدد (٢) سور بالبلوك بناحية البيهو بمركز سمالوط بالمنيا على مساحة ٥٣٥ متر مربع وغرفة بالبلوك بناحية عباد شارونة بمركز مغاغة بالمنيا على مساحة ١٢ متر مربع.

كما تم تنفيذ عدد (١١) قرار ازالة لمبانى مخالفة بمساحة ١٨٩٢ متر مربع بالخزندارية بمركز طهطا بمحافظة سوهاج ، وتنفيذ عدد (٢٢) قرار إزالة ردم بمساحة ٦٥٢٦ متر مربع بقريه ميت بدر حلاوة بمحافظة الغربية وبتواجد قوات شرطه مركز سمنود.

كما تم تنفيذ عدد (٤) قرارات إزالة ناحية جزيرة مطيرة بمركز قوص بمحافظة قنا وذلك بالتعاون مع الأجهزة الامنية والمحلية المختصة ، وتنفيذ عدد (١٨) قرار إزالة منهم (١٦) قرار ردم بمساحة ٤٥٥٦ متر مربع وعدد (٢) قرار مبانى مخالفة بمساحة ٦٥ متر مربع وذلك بناحية عزبه محمد سعيد بمركز ابنوب بمحافظة أسيوط.

بالإضافة لتنفيذ عدد (٣٧) قرار إزالة لتعديات بمساحة ٥٠١٤ متر مربع بمركز اطفيح بمحافظة الجيزة ، وتنفيذ عدد (١٣) قرار ازالة بقسمى شرطة الجيزة وامبابة عبارة عن براطيم مخالفة ورسو مخالف لأحد اللنشات وإشغالات مخالفة بالمراسي ومزرعة سمكية بجزيرة الدهب وردم بالنيل بجزيرة الدهب.

كما تم إزالة تعدى عبارة عن قاعة افراح مقامة بالمخالفة على نهر النيل بمدينه طلخا بمحافظة الدقهلية بمساحة ٧٥٠ متر مربع ، وتنفيذ عدد (٨) قرارات مخالفات ردم بمساحة ٤٣٠ متر مربع بمركز مطوبس بمحافظة كفر الشيخ بالتنسيق مع قوات الأمن.