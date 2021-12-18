ننشر نص كلمة أبو الغيط في اليوم العالمي للغة العربية

أعرب أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، عن سعادته للاحتفال باليوم العالمي للغة العربية؛ واصفا إياه بحدث عالمي عزيز ومهم يحتفل فيه العالم بلغتنا التي نعتز بتاريخها وببلاغتها وجمالها فضلا عن ثقتنا في حيويتها وقدرتها الفائقة على التكيف والتجدد والمواكبة.

وأعرب أبو الغيط، عن امتنانه العميق لحكومة دولة الإمارات العربية التي لم تدّخر جهداً لدعم الجامعة العربية وتيسير مشاركتها في اكسبو 2020 دبي بالشكل المتميز، مقدما الشكر الشكر لكل من ساهم في الإعداد لهذه الفعالية وأخص بالذكر إدارة اكسبو دبي لتعاونها الوثيق والمخلص مع فريق الأمانة العامة لإنجاح هذا الحدث وغيره من فعاليات جامعة الدول العربية، التي تمتد طيلة افتتاح المعرض.

ونوه الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن هذا الحدث سيسبقه حدثاً آخر سيطلق يوم غد، وهو قمة اللغة العربية التي تنظمها وزارة الثقافة والشباب الإماراتية بالتعاون مع مركز أبوظبي للغة العربية وهي أول قمة تنظم على مستوى حكومي رفيع، معربا عن سعادته بالمشاركة فيها.