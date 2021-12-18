مصر للطيران تستأنف رحلاتها بين القاهرة وتورونتو الكندية الثلاثاء المقبل

أعلنت الشركة الوطنية مصر للطيران عن استئناف رحلاتها المباشرة بين القاهرة وتورونتو بكندا اعتبارًا من الثلاثاء المقبل الموافق 21 ديسمبر 2021 . وكانت الحكومة الفيدرالية الكندية، أعلنت أمس الجمعة، رفع حظر السفر إلى مصر وتسع دول إفريقية اعتبارا من اليوم السبت.

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