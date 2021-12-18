/666705/أيمن-أشرف-دوافعنا-كبيرة-من-أجل-الحصول-على-المركز-الثالث

يرى مدافع منتخب مصر "أيمن أشرف" أن منتخب بلاده تألقم على موعد المباراة المبكر أمام نظيره القطري في مباراة تحديد المركز الثالث والرابع من بطولة كأس العرب.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

حيث قال أيمن لفيفا تي في فور وصوله لملعب 974 الذي سيقام عليه المباراة "تأقلمنا على موعد اللقاء، فقد استيقظنا مبكرًا بالأمس لكي نعتاد على أجواء المباراة وتوقيتها، لم نلعب كثيرًا في مثل هذا التوقيت، لكن دوافعنا كبيرة من أجل الفوز".

وتابع"نريد تحقيق الانتصار من أجل الحصول على المركز الثالث ومصالحة الجمهور المصري وإسعاده بإنهاء البطولة بطريقة إيجابية بتحقيق الفوز وأداء جيد".

واختتم:"برنامجي التأهيلي يسير بشكل جيد، وقريبًا سأكون في الملعب".

القنوات الناقلة

أعلنت مجموعة قنوات "بي إن سبورتس" القطرية نقل المباراة عبر قناة beIN Sports HD 1 و beIN Sports HD 1 المفتوحتان حيث تظهر القناة الأولى إحصائيات وأرقام المباراة مع صورة حية لغرفة التعليق فيما تبث القناة الأخرى المباراة في صورة كاملة.

قناة الكأس القطرية أيضاً أعلنت عن إذاعة المباراة عبر Alkass One HD المفتوحة .

حكم مباراة مصر وقطر

طاقم الحكام كالتالى: فاكوندو تيو حكمًا رئيسيًا، إيزيكييل برايلوفسكي وجابريل تشادي ألفريديو مساعدين، وسعيد مارتينيز من الهندوراس حكمًا رابعًا، فيما يتواجد خوان سوتو من فينزويلا حكما لـvar، ويساعده كابريرا جونزاليس من الأوروجواي.

تصريحات كيروش

وقال: "أنا فخور جدًا بجميع اللاعبين، يجب علينا أن نتعلم من الماضي ونستفيد منه من أجل النجاح في المستقبل والبداية من مباراة قطر غدًا، وسنقاتل من أجل الفوز وتحقيق المركز الثالث، ولا يوجد في قاموسي كلمة خسارة، ما أعلمه فقط هو الفوز أو التعلم من الأخطاء".

وأوضح: "منتخب قطر جيد ومنظم للغاية، حيث لعبوا مع بعضهم البعض لمدة سنوات طويلة واستعدوا جيدًا، وبكل تأكيد هم يملكون نفس الهدف الذي نريده من مباراة الغد وهو الفوز في يومهم الوطني، سيكون من الجيد تحقيق الانتصار عليهم في مثل هذه الأجواء".