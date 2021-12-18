موسيماني: كان ترحيبنا في مطار الدوحة الدولي بالأمس دافئًا للغاية

/666709/موسيماني-كان-ترحيبنا-في-مطار-الدوحة-الدولي-بالأمس-دافئا-للغاية

وصلت أمس الجمعة، بعثة النادي الأهلي إلى قطر، وذلك استعدادا لمباراة الرجاء المغربي في مباراة كأس السوبر الأفريقي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وكتب بيتسو موسيماني عبر حسابة الشخصي”فيس بوك:”كان ترحيبنا في مطار الدوحة الدولي بالأمس دافئًا للغاية. استقبلنا جمهورنا الأهلي بالأغاني والهتاف. مشجع للغاية من أنصارنا ، سنبذل قصارى جهدنا يوم الأربعاء”.

قائمة الأهلي

وتضم قائمة الفريق في قطر كلا من: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء ورامي ربيعة وبدر بانون ومحمود متولي وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وعلي معلول ومحمود وحيد ومحمد هاني وكريم فؤاد وأكرم توفيق وعمرو السولية وحمدي فتحي وأليو ديانج ومحمد محمود وعمار حمدي ومحمد مجدي افشة واحمد عبدالقادر وطاهر محمد طاهر وحسين الشحات ولويس ميكيسوني وبيرسي تاو ووليد سليمان ومحمود كهربا ومحمد شريف وحسام حسن واحمد نبيل كوكا.

لاعبي الأهلي مع المنتخب

وسوف ينضم لاعبي منتخب مصر لبعثة الفريق عقب الانتهاء من مباراة قطر في كأس العرب من أجل تحديد المركزين الثالث والرابع، بينما ينتظر بدر بانون المدافع المغربي بعثة الفريق وسيتواجد علي معلول بعد نهاية مشاركته مع منتخب تونس في المباراة النهائية للبطولة.

واللاعبون المتواجدون في قطر هم "علي معلول، بدر بانون، محمد الشناوي، أكرم توفيق، أيمن اشرف، عمرو السولية، حمدي فتحي، محمد مجدي أفشة، محمد شريف".

حقق النادي الأهلي فوز قوي على سموحة 5-1، في المباراة الودية التي جمعت الفريقين عصر اليوم الأربعاء على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك في إطار الاستعدادات لمباراة الرجاء المغربي في كأس السوبر الإفريقي، المحدد لها يوم 22 ديسمبر الجاري في قطر.