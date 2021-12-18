/666711/ضبط-عاطلين-لقيامهما-بسرقة-مبلغ-من-شقة-في-الوايلي

نجحت مباحث القاهرة، اليوم السبت، في إلقاء القبض على شخصين لقيامهما بسرقة مبلغ مالى من داخل شقة شخص بالوايلي.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل القبص على عاطلين لقيامهما بسرقة مبلغ في الوايلي

تفاصيل الواقعة

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقى قسم شرطة الوايلى، إخطارا من شخص، مقيم بدائرة القسم بإكتشافه سرقه مبلغ مالى من داخل شقته، وبإجراء التحريات اللازمة لرؤجال المباحث وجمع المعلومات من خلال الإستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة شخصين، على صلة قرابة بالمجنى عليه، مقيمان بذات الدائرة.

اعترافات المتهمين

وبعد تقنين كافة الإجراءات لرجال المباحث، تم إلقاء القبض عليهم وبمواجهتهما أمام رجال المباحث، اعترفا بإرتكاب الواقعة بإستخدام نسخة من مفتاح الشقة تحصلا عليه خلال ترددهما على شقة المجنى عليه، وتم بإرشادهما ضبط جزء من المبلغ المالى من متحصلات الواقعة، وأقرا بإنفاقهما باقى المبلغ المالى المستولى عليـه علـى متطلباتهما الشخصية، و تخلصهما من مفتـاح الشقة بإلقائه بالطريق العام بعد ارتكابهم الواقعة.

وعلى الفور تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وفي سياق آخر تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض علي ثلاثة أشخاص، بمدينة كوم حمادة بمحافظة البحيرة، بتهمة الشروع في قتل مدير مكتب التموين بمركز بدر، «مفيد خضر» قاموا بأطلاق النار علية، وذلك خلال خروجه من منزله بمدينة كوم حمادة، ونتج عن ذلك إصابته بتهتك في الآذن وتم نقله للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تفاصيل الواقعة

تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقي اللواء أحمد عرفات مدير أمن البحيرة ومساعد وزير الداخلية ،إخطارا، من مأمور مركز شرطة كوم حمادة، يفيد بورود بلاغا من مستشفى كوم حمادة العام يفيد بوصول «مفيد خضر» إلى المستشفى مصابا بتهتك فى الأذن، بسبب إطلاق شخص مرتدي نقاب مجهول الهويه عليه طلقة رصاص،

القبض علي المتهمين

الفحص والتحريات كشفت الأجهزة الأمنية علي هوية ثلاث متهمين، وعلي الفور تم القبض عليهم، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.